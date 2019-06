Colau torna a penjar el llaç groc a l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona tornarà a penjar el llaç groc, una cosa que donen suport BComú, ERC i JxCat, tot i que no hi ha hagut una votació formal perquè els grups municipals s'han posicionat en una reunió prèvia a la constitució de la junta de portaveus.





Ho ha dit en declaracions als mitjans la regidora Janet Sanz, i la qüestió s'ha abordat en aquesta trobada convocat per abordar assumptes de rutina d'inici de mandat, i en què s'ha plantejat tornar a penjar el llaç en base a un acord anterior de la junta de portaveus en el passat mandat.









El consistori barceloní va treure el llaç groc el passat 15 de març, després de la resolució de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona que va obligar el govern municipal a retirar-lo.





Mentre se celebrava la trobada, la direcció nacional de Cs va anunciar la ruptura amb la plataforma liderada per Manuel Valls , que s'ha quedat sense representació en la trobada perquè els dos regidors que han acudit són del partit -Paco Serra i Mariluz Guilarte-, i tots dos han sortit sense fer declaracions als mitjans.





EL PSC, EN CONTRA





Laia Bonet (PSC) ha criticat que la decisió del llaç s'hagi pres sense haver-lo votat en una Junta de Portaveus, i ha recordat la seva posició: "La institució ha de representar la neutralitat des d'aquest punt de vista. No som partidaris d'aquesta decisió", que creuen que hauria d'haver passat per una Junta de Portaveus, ha insistit.





Preguntada per si aquestes diferències entre PSC i BComú dificulten formar govern, ha dit que no s'ha produït cap novetat que pugui sorprendre a ningú perquè tots mantenen les seves postures habituals "i ja està, no passa res", i ha advocat per centrar-se en assumptes que preocupen els veïns, com l'habitatge i l'ocupació.





ERC I JXCAT HO VOLIEN ABANS





El republicà Jordi Coronas ha assegurat que comencen el mandat "amb cert desconcert" perquè s'ha demanat l'opinió dels grups municipals sobre l'assumpte en una reunió convocada per a abordar el cartipàs i altres detalls, i perquè crea que era innecessari abordar-lo quan l'anterior Junta de Portaveus -en el passat mandat- ja es va posicionar a favor del llaç.





El regidor d'ERC -fos més votada a pocs vots de Colau, encara que ella sigui alcaldessa- ha dit que, amb aquest mandat, el llaç podria haver-se penjat de nou just després dels comicis, i ha sostingut que aquest és un punt de "discrepància evident" entre BComú i el PSC, que preveuen governar junts després del suport del PSC a Colau.





Artadi ha coincidit a defensar que el Govern de Colau hauria d'haver pres aquesta decisió en finalitzar el període electoral: "Entenem que no ho va fer per a no danyar les seves opcions per a ser alcaldessa", ha asseverat, i ha dit que, després de la ruptura de Cs amb Valls, aquest podria convertir-se en soci estable del futur executiu de comuns i socialistes.





En la trobada, JxCat ha recordat la situació de presó provisional del seu líder municipal, Joaquim Forn, i ha demanat a Colau a prendre la iniciativa per a preservar els seus drets com a regidor i que "s'involucri més enllà de proclames i posant el llaç groc al balcó", intercedint amb el Govern de Pedro Sánchez per a defensar els seus drets.





BOU HO VOL LLEVAR





El nou líder municipal del PP, Josep Bou, ha avisat que farà tot el possible per a treure el llaç groc, i ha asseverat sobre Colau: "Si vol un llaç groc, que li ho posi ella en la solapa o a la seva casa, no al seu Ajuntament", per la qual cosa li ha demanat a ella rectificar i a Jaume Collboni (PSC) exercir pressió sobre aquest assumpte.





Sanz ha demanat a Bou respecto per aquesta qüestió perquè no és una decisió del Govern municipal sinó d'una majoria i que recull la pluralitat de Barcelona: "Que tothom mantingui una posició de respecte i diàleg per a no entrar en situacions indesitjades per part de tots", ha demanat la tinent d'alcalde.





A més d'aquest assumpte, en la trobada prèvia a la constitució de la Junta de Portaveus han abordat detalls del funcionament i el calendari municipal, que estableix que el ple de cartipàs ha de celebrar-se abans de mitjan juliol, i que després es convocaran els plens de districte.