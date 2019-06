Científics de la Universitat de Granada (UGR) han descartat l'eficàcia d'unes ulleres comercialitzades per una companyia nord-americana que suposadament milloren la visió del color en persones daltòniques i conclouen en el seu estudi que les lents amb filtres no poden resoldre eficaçment els problemes relacionats amb la deficiència de la visió del color.





Aquest treball s'emmarca dins d'una línia d'investigació del departament d'Òptica de la UGR sobre diferents ajudes que es comercialitzen per intentar millorar la visió defectiva del color en daltònics, algunes de les quals són de dubtosa efectivitat segons el parer dels experts.





Els ajuts actives modifiquen el color de les imatges mitjançant algoritmes de processament d'imatges que augmenten el contrast entre els colors que són indistingibles per a l'usuari. Els ajuts passives es basen en filtres de color que es poden usar, com ulleres tintades o lents de contacte, fins i tot amb el seu corresponent compensació optomètrica.





Entre aquests ajuts passives destaquen, per la seva novetat i impacte mediàtic, les ulleres comercialitzades per dues companyies nord-americanes que han estat analitzades per aquests científics.





En 2018 els investigadors van analitzar el model Cx-65 de EnChroma i van concloure que "aquestes ulleres no milloren els resultats en les proves de diagnòstic ni permeten als daltònics tenir una visió de color més semblant a les d'un observador normal".





Ara han desmuntat la suposada eficàcia de les segones, les ulleres O2 Amp Oxy-Iso de la marca VI, on --segons afirmen els científics-- "les persones fins i tot ploren quan les fan servir per primera vegada". Han estudiat els reclams publicitaris en els quals es diu que aquesta tecnologia corregeix la deficiència vermell-verd. A més, els seus promotors afirmen que aquestes ulleres "aconsegueixen molt més que simplement passar el test d'Ishihara", una de les proves clàssiques per a comprovar si una persona és daltònica.





Els resultats d'aquesta investigació determinen que "aquestes ulleres no milloren la visió del color dels subjectes amb daltonisme fins al punt de portar-la al mateix nivell que els subjectes normals, encara que poden facilitar algunes tasques de discriminació. De fet, aquestes ulleres poden ajudar a aquest tipus de daltònics en algunes tasques, ajudant-los a distingir alguns colors que confonen a costa de confondre altres que abans percebien diferents", expliquen els experts.