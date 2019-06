CaixaBank llança una línia de 1.000 milions per ajudar al sector turístic de cara al Xacobeo 2021

El conselleiro de Cultura i Turisme, Román Rodríguez, i el director de CaixaBank a Galícia, Emilio Barreiro, han signat aquest dilluns un acord de col·laboració en el qual l'entitat llançarà una línia de finançament de 1.000 milions d'euros per a "ajudar a les empreses turístiques a modernitzar i a millorar la seva activitat comercial "de cara al Xacobeo 2021.









Per això, CaixaBank distribuirà l'aportació en dues línies. D'una banda, oferirà a les empreses turístiques i hoteleres vinculades al Camí de Santiago una línia específica de 950 milions d'euros per a "impulsar i dinamitzar el sector i agilitzar la seva posada a punt per a la celebració del Xacobeo 2021".





Amb aquesta línia de crèdit s'assegura el finançament de les necessitats de modernització de la planta hotelera en un sector marcat per la permanent exigència de renovació i aposta per la qualitat.





A més, es destinaran 50 milions d'euros per a "fomentar la creació de noves empreses i ocupació en les poblacions per les quals passa el Camí de Santiago", que atenguin "la demanda de la ruta de peregrinació", a través de la concessió de microcrèdits de caràcter social. L'únic aval que es demana és una idea de negoci viable, per potenciar l'emprenedoria.





MILLORA DEL SECTOR TURÍSTIC





Durant la signatura, el conseller ha destacat que "CaixaBank i la Xunta de Galícia treballaran per impulsar i millorar tot el que té a veure amb el sector turístic i les seves infraestructures" per "poder celebrar en la millor de les condicions possibles" el Xacobeo 2021 .





Aquest ha ressaltat el caràcter "transcendental" del conveni amb aquesta entitat, que ha definit com "un acord ambiciós" amb que s'aconseguirà propiciar la modernització dels allotjaments turístics i dinamitzar els territoris rurals pels quals discorre el Camí de Santiago".





Així mateix, ha recordat que el pròxim Any Sant "és un element dinamitzador de l'economia i una gran ocasió per posar en valor el potencial turístic i cultural gallec".





També ha destacat la importància de la sostenibilitat i del "dia després", amb l'objectiu que el Xacobeo 2021 serveixi per "deixar una Galícia més preparada i una oferta de més qualitat".





PLA ESTRATÈGIC DEL XACOBEO





La celebració de l'Any Sant es presenta com una "oportunitat única" per impulsar el turisme gallec, posant en marxa un model sostenible, professional i competitiu, ha recordat la Xunta.





Així, el Pla Estratéxico do Xacobeo 21, que es presentarà el proper mes de juliol, servirà per "construir aquest esdeveniment d'excepcional interès" i aconseguir que sigui "una celebració participativa en què s'involucrin tots els agents socials".