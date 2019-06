Jutgesses i Jutges per a la Democràcia es pronuncia a favor d'un Govern progressista

Després de les eleccions celebrades el passat 28 d'abril, jutgesses i Jutges per a la Democràcia s'ha pronunciat a favor de la formació d'un Govern progressista. Malgrat que l'associació no especifica quines formacions haurien de participar d'aquest, ha assenyalat en un comunicat que "la ciutadania ha mostrat la seva voluntat d'un canvi de les polítiques que van propiciar una desigualtat que tant ha danyat als més desfavorits".









"Creiem que també demostren que les restriccions de drets fonamentals, una política criminal repressora, el desarbolamiento dels instruments de defensa sindical i l'aprofundiment en la desigualtat social i de gènere, han de abandonar-se i optar per polítiques afavoridores de la igualtat i la garantia dels drets i llibertats", prossegueix l'associació.





L'organització judicial que agrupa els jutges de tendència progressista demana "el suport a un projecte de canvi de totes les forces progressistes que van obtenir representació en les Corts". "Un govern amb un ampli suport social, com el que reflecteix el resultat electoral, és necessari per assegurar un gir en la política criminal, econòmica i d'igualtat", assenyala el comunicat.





El comunicat conclou que el desitjable per a Espanya seria "un govern fort, d'ampli suport parlamentari, de conformació plural, que faci possible el canvi de política que ha estat recolzada per la majoria de la ciutadania".