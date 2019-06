El Gremi de Llibreters de Catalunya atorga els premis a les millores obres de 2018

L'entitat gremial dels llibreters catalans ve atorgant des de fa vint anys uns guardons amb la finalitat de destacar i reconèixer la qualitat i significació de determinats títols per afavorir la difusió de la seva promoció a les llibreries, així com des de fa vuit altres dos premis "Memorial Pere Rodeja", en aquest cas dedicats als qui s'hagin caracteritzat per les seves dedicació a les activitats culturals i el seu arrelament al territori o bé per destacar en la divulgació, l'atenció o el suport a les activitats dels llibreters. Aquesta tarda ha estat donat a conèixer la sentència i s'ha realitzat l'acte de lliurament al Teatre Nacional.









Els distingits en el VIII memorial Pere Rodeja van ser la Llibreria Bassa, de Móra d'Ebre, a la qual s'ha volgut reconèixer la destacada continuïtat familiar d'una empresa que va iniciar les seves activitats el 1903 i que actualment dirigeix Sergio Bassa, besnét del fundador, i l'escriptor Màrius Serra "per ser una persona que no té mai un no a una llibreria i que ha sembrat l'amor pels llibres, tant els propis, com els aliens".





Pel que fa als premis a llibres en concret, que inicialment eren dos, un per a narrativa i un altre per a àlbums il·lustrats i després tres, des del passat any s'han elevat a cinc: literatura catalana, "altres literatures" -concepte que, per la qual cosa es dedueix, engloba tant les obres produïdes en espanyol per escriptors catalans o no, com per autors en qualsevol altra llengua-, àlbums il·lustrats i literatures infantils i juvenils catalana i en "altres literatures" -apliquis la mateixa explicació anterior-.





Els guardonats d'aquesta última edició han estat, respectivament, Pol Beckmann -és barceloní, malgrat la seva cognom- per la seva obra "Novel·la" (Quaderns Crema); l'alemanya Jenny Erpenbeck per "Yo voy, tú vas, él va" (Anagrama) / "Les formes del verb anar" (Angle), la nord-americana Jessica Love per "Sirenas" / "Sirenes" (Kókinos); el barceloní Raimon Portell per "Camins d'aigua" (Barcanova); i l'anglesa Frances Hardinge "La canción del cuco" / "La cançó del cuc" (Bambú). També s'ha atorgat un accèssit a Marta Marín-Dòmine per "Fugir era el més bell que teníem" (Club editor).





De la lectura de la sentència es dedueix que el jurat no ha estimat oportú en aquesta ocasió distingir cap obra escrita originàriament en espanyol, malgrat ser Barcelona la gran capital de l'edició mundial en aquesta llengua.