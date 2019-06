L'Associació Esportiva Prat intentarà rubricar amb el Portugalete un altre excel·lent curs

Poc més de tres anys després d'un altre inoblidable ascens del AEPrat a la Divisió de Bronze del futbol espanyol en el camp del Tajonar contra l'Osasuna Blos pratencs inicien, el proper diumenge 23 de juny a partir de les 12,00 hores en un Municipal Sagnier que lluirà, de nou, espectacular, la tercera i decisiva eliminatòria en la lluita pel retorn a Segona B. Al davant, un quadre històric: el Club Portugalete biscaí, campió del grup IV de la tercera Divisió.









Després de dos fases classificatòries a cara de gos amb viatges a Ceuta i Les Palmes de Gran Canària, l'equip "potablava" intentarà arrodonir una altra gran temporada que conclourà contra els "jarrilleros" de Carles Docando a l'Estadi de la Florida l'últim cap de setmana de juny. Un cop més, el quadre de Pedro Dólera disputarà el primer round de la present promoció d'ascens davant la seva afició que, més que mai, no fallarà i es convertirà en el jugador número dotze dels del Baix Llobregat.





No és per a menys, després de les exhibicions de lluita i implicació d'un sempre competitiu equip que Dólera (al costat del seu inseparable Dani Contreras a la banqueta i Pepe Delgado pilotant la secretaria tècnica) han tornat a acoblar aquest curs amb fins gairebé una vintena de incorporacions al costat de les greus lesions de puntals com Alberto Padilla i Alex Poves i la marxa del capità Fede Bessone al totpoderós F.C. Andorra que gestiona Gerard Piqué.





Amb cinc playoffs d'ascens a Segona B en els últims sis anys (amb el Club Esportiu Europa i el seu actual club) el míster pratenc i els seus jugadors buscaran diumenge que ve en el partit d'anada un resultat amb garanties per afrontar la decisiva i dificilíssima visita al feu biscaí. No s'ha d'oblidar que el Portugalete no ha pogut progressar en aquesta promoció per la via ràpida en ser eliminat en l'eliminatòria única de campions precisament pel Llagostera Costa Brava, primer classificat del grup català de Tercera i ja, molt merescudament, amb plaça al grup III de la Divisió de Bronze.





La població del Prat de Llobregat seguirà vibrant en qualsevol cas amb el seu equip que mai escatima esforç i il·lusió. Amb Unió Esportiva Cornellà i Centre d'Esports l'Hospitalet baixats prematura i dolorosament fa dues setmanes de la seva lluita per aconseguir la Segona A i la Segona B, la comarca del Baix Llobregat continua tenint en el quadre pratenc, un molt digne representant.