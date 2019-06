Mor l'expresident d'Egipte Mohamed Mursi quan declarava davant d'un tribunal

L'expresident d'Egipte Mohamed Mursi ha mort aquest dilluns després de comparèixer davant un tribunal del país, segons han informat els mitjans locals, sense que de moment hi hagi més detalls sobre aquest tema.









Mursi ha patit un esvaïment durant la vista, la qual cosa ha forçat el seu ajornament, i ha mort després, tal com ha recollit el diari local 'Al Ahram'.





"Va parlar durant 20 minutos davant el jutge i després es va posar molt nerviós i es va desmaiar. Va ser traslladat ràpidament a l'hospital, on finalment va morir", ha explicat una font judicial citada per la cadena panàrab Al Yazira.





La Fiscalia ha informat que la mort de Mursi va ser finalment certificada a les 16.50 hora local (18.50, hora peninsular espanyola), segons l'informe forense, que no detecta cap tipus de lesió recent que pogués haver patit l'expresident egipci.





Mursi té un ampli historial mèdic. Patia diabetis i afeccions en el fetge i els ronyons i s'ha denunciat falta d'atenció mèdica adequada durant la seva estada a la presó.





Mursi, de 67 anys, es va convertir el 2012 en el primer president electe del país, després d'imposar-se en els comicis celebrats després de la caiguda d'Hosni Mubarak un any abans, i va ser derrocat el 2013 en un cop d'estat militar.





Després de la seva sortida del càrrec, va ser detingut i jutjat per nombrosos casos --en un d'ells va arribar a ser condemnat a mort-- que ell va rebutjar i va descriure com una campanya política en contra seva.





Mursi tenia almenys sis causes pendents i portava gairebé sis anys a la presó per casos com ara la mort de manifestants durant les protestes opositores. A més, va ser condemnat a cadena perpètua per espionatge vinculat amb Qatar. En el seu període a la presó, solament se l'han permès tres visites familiars.