El sindicat policial Sapol denuncia les desastroses reformes de la comissaria de l'Eixample

El sindicat Sapol --que agrupa agents de policia local i té una representació majoritària a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB)-- ha denunciat davant el cap de Relacions Laborals de la GUB el mal estat de la comissaria de l'Eixample, que està sent objecte d'una reforma per millorar les seves prestacions.





No obstant això, després d'una inspecció de salut laboral per part del sindicat que va deixar al descobert el pèssim estat de les instal·lacions, els delegats sindicals han registrat una queixa formal detallant els detalls d'una intervenció desastrosa a la comissaria. En la denúncia, l'organització explica que s'ha instal·lat material sanitari de segona mà en una àrea sanitària que suposadament estava sent reformada.









Mentre es duen a terme les obres de reforma, s'havien condicionat unes dutxes d'ús temporal en les quals, segons denuncia el sindicat, s'ha propagat una plaga de mosques de l'espècie Psichoda Alternata. No és la primera vegada que Sapol reclama millores en aquesta zona de dutxes i vestuari temporal, ja que el passat 29 de maig ja es va reclamar una tarima que aïllés la moqueta del sòl humit per millorar la higiene de l'entorn --s'ha de tenir en compte que el passadís que comunica els vestidors es troba al mig del carrer. A dia d'avui, no s'ha complert encara amb aquesta senzilla exigència.









INVERSIONS INSUFICIENTS





Més enllà de la precarietat denunciada, el sindicat crida l'atenció sobre la dimensió general de les reformes empreses a la comissaria de l'Eixample. Segons la seva opinió, no s'està pensant en les plantilles tant masculines com femenines que ocuparan aquestes dependències i que no tindran espai suficient.





Sapol suggereix que es tregui més profit d'altres zones de la comissaria, com un vestíbul superior d'uns 300 metres quadrats que actualment no té cap ús operatiu, més enllà de ser una zona de pas d'instal·lacions de manteniment com aire i calefacció.





Malgrat això, el sindicat és pessimista respecte al resultat final que mostrarà la comissaria i, des del seu compte de Twitter, s'ha llançat una pregunta retòrica de si s'estan gastant més recursos en reformar l'edifici consistorial i el de la nova Gerència de Seguretat abans que millorar substancialment la comissaria per als agents.