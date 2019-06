Així pensa dissenyar Sánchez el nou Govern

Pedro Sánchez dissenya un nou organigrama de ministeris mentre s'intensifiquen les negociacions per a la investidura com a president del Govern central.









A falta de saber si comptarà amb els suports necessaris al Congrés, el president ja pensa en un nou organigrama.





Entre els canvis previstos, figura que el Ministeri de Foment passi a denominar-se de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.





El nou Govern central, que està previst que es conegui al juliol, preveu també transferència d'algunes carteres governamentals.





Des de Moncloa s'ha demanat a directors generals i assessors de cadascuna de les carteres que proposin millores, per després estudiar-les i prendre decisions.





En el cas de l'actual Ministeri de Foment, es preveu ordenar el territori, evitar la dispersió urbana, reduir l'impacte del canvi climàtic, afavorir la proximitat, impulsar l'economia urbana, garantir l'accés a l'habitatge i fomentar la innovació digital.





Alguns d'aquests ítems coincideixen amb els del Ministeri de Transició Ecològica, per la qual cosa caldrà veure com es reparteixen o com es complementen.





Per exemple, la Llei del Canvi Climàtic podria estar en un o altre ministeri, el mateix que els carburants. Per això, es preveu la possibilitat que hi hagi traspassos de competències dins de l'equip de Govern.