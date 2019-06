Carrizosa carrega contra Valls: "No va tenir en absolut en compte al partit per investir Colau"

- A Carrizosa no li consta que Valls vagi a fundar un altre partit i estaria "encantat" que Corbacho s'integrés en el seu grup municipal.





El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assenyalat aquest dimarts 18 de juny que la ruptura amb l'exprimer ministre francès i regidor de Barcelona, Manuel Valls, es produeix perquè aquest no va tenir "en absolut" en compte al partit per investir alcaldessa de la ciutat a Ada Colau.





"La personalitat de Valls suplantava al primer partit de Catalunya a l'Ajuntament", ha criticat.



En declaracions a RNE, el dirigent taronja 'ha carregat contra "la manera d'obrar" de Valls, assegurant que l'exprimer ministre francès "no va fer cas" l'opinió de Ciutadans.





"En cap moment va considerar parlar-ho amb els seus socis i ho va anunciar sense que tinguéssim notícia que ho fos a fer", ha criticat.





