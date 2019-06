El germà de la menor assassinada a Mataró segueix desaparegut

La mare de l'adolescent de 14 anys trobada morta diumenge a Mataró (Barcelona) ha denunciat la desaparició del seu altre fill, també menor, i el jutge ha activat la seva recerca per protegir la seva integritat.









En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la recerca "no té cap motivació per indici criminal" relacionat amb l'homicidi de la jove.





Hi és conseqüència de la denúncia de la mare, està descrita dins d'un protocol específic d'aplicació per desaparició de menors i té per objectiu protegir la integritat del menor.