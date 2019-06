Troben un mercant amb 10 tones d'haixix a Cartagena

L'Agència Tributària va interceptar aquest dilluns a un vaixell mercant que portava 10 tones d'haixix a 98 milles al sud-est de Cartagena. Hi ha vuit detinguts, els tripulants del mercant 'EGL' de bandera moldava, tots ells de nacionalitat ucraïnesa.









Les autoritats italianes, franceses i turques han col·laborat en la investigació, que va arrencar fa sis mesos.





El delegat especial de l'Agència Tributària a Múrcia, Alfonso del Moral González, ha explicat que l'operació s'emmarca dins de les actuacions del Servei de Vigilància Duanera contra el narcotràfic a través de la 'Ruta de la Mediterrània Oriental'.





En el reconeixement de l'embarcació, els funcionaris de Vigilància Duanera descobreixen al celler de proa prop de 350 fardells dels utilitzats habitualment per al tràfic d'haixix, amb un pes aproximat d'uns 10.000 quilograms i un valor aproximat al mercat de 15 milions d'euros.





Del Moral ha explicat que els mitjans aeris van detectar com el vaixell estava a alta mar i s'acostaven diverses llanxes introduint la droga, per la qual cosa es va decidir abordar-lo. L'embarcació es trobava a 90 milles al sud de Cartagena, prop de la costa d'Algèria, per la qual cosa es creu que la droga es va prendre prop de la costa africana, ha dit Del Moral.





El 2018 es van executar sis operacions en aquesta ruta interceptant 37.146 quilograms de resina d'haixix. A l'abril d'aquest any, les autoritats italianes van interceptar també al veler espanyol 'Luna III' amb 6.000 quilograms d'haixix en aigües pròximes a Sicília en una operació conjunta en què també va participar Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.





En aquesta mateixa ruta es va intervenir al maig el veler espanyol 'Ocean Sea' quan transportava 5.000 quilos d'haixix, que va ser traslladat al port d'Eivissa.