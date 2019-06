L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha defensat aquest dimarts davant del jutge que l'actuació policial de l'1-O va ser exemplar i que "no hi va haver violència extrema", i que els policies van actuar en compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir el referèndum, segons han explicat fonts judicials.









En la seva declaració com a testimoni al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que investiga l'actuació policial a les escoles barcelonins l'1 d'octubre de 2017, Nieto ha explicat per videoconferència que ell va ser el responsable de donar l'ordre d'actuar als operatius, i que ho va fer emparat en l'ordre del TSJC, i ha afegit que les decisions operatives concretes van dependre de cada cap d'unitat.





L'exnúmero dos de l'anterior ministre, Juan Ignacio Zoido, ha explicat que es va decidir que les unitats policials només actuessin en col·legis on tenien assegurada l'entrada i la sortida i que no podien quedar-se atrapats, i ha valorat que en el cas de l'IES Ramon Llull "es van quedar segrestats".





El pla era entrar en els centres per retirar les urnes i sortir, i sobre l'ús de la defensa --les porres--, ha puntualitzat, segons les citades fonts, que estan no només per ensenyar-se, sinó també per usar-se.





Ha explicat que l'actuació de la policia en les escoles barcelonins va cessar al migdia perquè els agents actuants estaven molt cansats ja que portaven activats des de les cinc del matí.





Nieto ha indicat que l'ambient amb què es van trobar era "hostil" i ha assegurat que ningú va donar l'ordre als agents que no practiquessin detencions, sinó que això depenia del criteri policial.