Catalunya ha rebut 6.059 peticions d'asil entre gener i maig de 2019, respecte a les 8.000 percebudes en 2018, i es manté com a segona comunitat autònoma amb més sol·licituds --per darrere de Madrid--, segons l'informe anual de la Comissió Espanyola de ajuda al Refugiat (Cear) sobre la situació de persones refugiades a Espanya i Europa, i s'ha registrat un augment estatal de les denegacions respecte a 2017, amb un 76% de resolucions negatives.





Les dades han estat presentats per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) aquest dimarts en roda de premsa, i l'entitat reclama un canvi de polítiques i l'impuls d'un Pacte d'Estat per a l'Asil en coherència amb els pactes mundials - -el 'Pacte Mundial per a la migració Segura, Ordenada i Regular' i el 'Pacte Mundial sobre els Refugiats' -, ratificats al desembre de 2018.





Lluny de les 2.500 sol·licituds presentades a l'Estat el 2012, Espanya es va situar en 2018 com a quart estat de la Unió Europea a rebre peticions, acumulant un total de 54.065, de les quals només 575 van obtenir l'estatut de refugiat i 2.320 la protecció subsidiària.





Quan es compleix un any de l'arribada a València de les 630 persones a bord de l'embarcació del salvament Aquarius, el president del CCAR, Miguel Pajares, ha dit que el que més està avançant té a veure amb "la repressió de la immigració" , en relació amb l'augment dels discursos antinmigración i el ressorgiment de partits de l'extrema dreta a Europa.





Pajares ha explicat que se segueixen fent devolucions en calent, hi ha menys resolucions favorables d'asil i Espanya està col·laborant en el bloqueig de vaixells de salvament marítim, com el de Proactiva Open Arms.





SISTEMA D'ASIL COL·LAPSAT





Les 46.596 sol·licituds d'asil presentades en aquest 2019 a l'Estat espanyol se sumen als 78.000 expedients acumulats pendents de resolució, resultant en més de 100.000 peticions que esperen resposta, una xifra que demostra que el sistema "està saturat", ha explicat la coordinadora d'incidències del CCAR, Pascale Coissard.





Així mateix, els països llatinoamericans continuen ocupant les primeres posicions de demanda de sol·licitud, amb un canvi respecte a 2018: Síria surt de la llista de les cinc primeres nacionalitats i és substituïda per Nicaragua, que s'uneix a Veneçuela --que repeteix per tercer any consecutiu com el país amb més sol·licituds d'asil a l'Estat--, Colòmbia, Hondures i el Salvador.





FUGIR DE LES 'MARAS'





Des de l'entitat s'ha assenyalat que es tracta sobretot de famílies que fugen de les organitzacions criminals conegudes com 'maras', com és el cas d'Hugo, periodista d'El Salvador i sol·licitant d'Asil a Catalunya.





Després de rebre amenaces i extorsió per part de les 'maras', Hugo i la seva família van decidir abandonar el Salvador i buscar refugi a Europa, i el periodista ha lamentat que, tot i que la situació en el triangle nord de Centreamèrica no està considerada un conflicte armat, està registrant més morts que zones de conflicte reconegudes.





NINGÚ SALVANT A LA MEDITERRÀNIA





Segons les dades de l'informe, el 2018 Espanya va ser el principal país d'entrada a Europa, amb més de 65.383 arribades per via terrestre i marítima, i va rebre el 51% de les arribades marítimes a la Unió Europea (UE) a través de la Mediterrània, Pajares ha assenyalat que s'està "criminalitzant" tot el que està vinculat al salvament i atenció de refugiats, i l'entitat ha assegurat que ara mateix no hi ha cap embarcació de salvament actuant a la Mediterrània.





Actualment, la Mediterrània es considera la ruta de migració més perillosa i la més gran "fossa comuna" mai existida --en 2018, 2.299 persones van morir intentant arribar a les costes europees--, i malgrat que els viatges han disminuït, la taxa de mortalitat ha augmentat en el que va de 2019, amb una mitjana d'una mort per cada 44 persones que intenten el viatge.





Sobre els principals països d'acollida, l'informe del Cear recull dades d'Acnur que indiquen que Alemanya és el primer país europeu en acollir, i se situa en el sisè lloc dels deu primers, i la mateixa organització assenyala que només i 15% de els refugiats del món estan en països rics, mentre que el 85% es concentren en els països veïns d'aquells on es produeixen els conflictes.