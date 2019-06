Desactivada l'alerta de tsunami després d'un terratrèmol de magnitud 6,8 al Japó

Un terratrèmol de magnitud 6,8 en l'escala de Richter va sacsejar el dimarts 18 de juny la costa de Yamagata, al nord del Japó. Encara que les autoritats van emetre en un primer moment una alerta de tsunami, aquesta va ser desactivada després de constatar que el sisme no provocaria ones gegantines.





El govern del Japó havia demanat als residents de la zona costanera del nord-oest que abandonessin les seves llars i busquessin refugi lluny de les zones costaneres.





Es van emetre alertes de tsunami per a les zones de Yamagata, Niigata i Ishikawa. De moment no hi ha registre de víctimes ni de danys després del terratrèmol. L'epicentre del terratrèmol es va registrar a 50 quilòmetres de la ciutat de Sakata, a una profunditat de 11 quilòmetres al Mar del Japó.













Testimonis en el lloc parlen d'onades més altes del que és normal a les platges de la costa nord del Japó. Les línies telefòniques del govern, la policia i els bombers no funcionen.





A la prefectura de Yamagata, hi ha unes 5.700 cases a la ciutat de Tsuruoka i unes 200 a Sakata.









El terratrèmol es va notar a les 22.22 hores, hora local (15.22 a Madrid).









Almenys dos rèpliques ja han estat registrades a la zona, una amb una magnitud de 3,8 graus i l'altra de 4 graus en l'escala de Richter. L'oficina del primer ministre japonès Shinzo Abe ha creat un gabinet de crisi per supervisar els efectes del terratrèmol.





Japó és una de les zones més afectades pels terratrèmols i terratrèmols del món. L'11 de març de 2011, un terratrèmol de 9,0 graus en l'escala de Richter va sacsejar la costa nord-est del país, causant un tsunami que va matar més de 18.000 persones.