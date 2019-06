El Corte Inglés Empreses destaca en la remodelació d'hotels de PortAventura World

Peu de foto: Entrada Hotel Colorado Creek. Autora: Puri González





El Corte Inglés Empreses s'està posicionant com un referent en el sector hoteler del nostre país gràcies a la seva divisió d'obres i equipaments. Entre els seus projectes recents destaca la remodelació de dos hotels del ressort PortAventura World.





Cal ressenyar que PortAventura World és actualment la segona destinació de vacances familiars més visitat d'Europa que incorpora 3 parcs temàtics en la seva oferta d'oci: PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park i Ferrari Land, únic a Europa.





En els seus 24 anys de funcionament s'ha convertit en cita obligada per a tot el turista britànic, rus i francès que visita la Costa Daurada i és un dels principals reclams turístics de la zona per a l'atracció de visitants.





LA DIVISIÓ D'OBRES I EQUIPAMENTS ÉS L'ÀREA DE NEGOCI QUE ENREGISTRA EL CREIXEMENT MÉS GRAN DEL GRUP EL CORTE INGLÉS





Per això a PortAventura World han explicat des dels seus inicis amb el Corte Inglés Empreses consumat especialista en la renovació d'hotels, ja que, disposa d'una àmplia gamma de solucions que inclou des de les diferents actuacions d'obra necessàries per a emprendre una reforma, fins a les instal·lacions i elements més tècnics i un estudi propi especialitzat en interiorisme i decoració.





En 2018 aquesta àrea d'El Corte Inglés va registrar un volum de negoci per al grup de 327 milions d'euros, dels quals gairebé el 50% procedeixen del sector d'obres i equipaments. Amb gairebé 7.500 clients en cartera, l'any passat va actuar a prop de 600 hotels compaginant-ho amb 5 grans projectes d'àmbit internacional a el Perú i Panamà.





Peu de foto: Piscina de l'Hotel PortAventura. Autor: PortAventura World





Per conèixer l'envergadura d'aquesta divisió sexagenària d'El Corte Inglés Empreses cal destacar que ara mateix treballa en la remodelació d'hotels com el Only You de València, el Five Flowers de Formentera, el Catalonia Gran Via de Madrid, el Ercilla de Bilbao i el centre més gran de convencions de Panamà conegut com a "Amador".





I és que en els últims 3 anys, la companyia ha reformat i equipat més de 15.000 habitacions d'hotel, tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i ha emprès obres en més d'1 milió de metres quadrats en tots els sectors en què opera des de fa 60 anys.





El Corte Inglés Empreses és la línia de negoci que dins el Grup es dedica a la comercialització de productes i serveis per a empreses i organismes públics. I les seves principals àrees d'actuació són obres, equipaments, vestuari professional i subministraments a empreses i entitats.





Per dur a terme tot aquest treball l'equip el formen més de 600 professionals de tota mena: arquitectes, aparelladors, interioristes, decoradors i enginyers que s'encarreguen de desenvolupar els diversos projectes d'instal·lacions, reformes i decoració.





Peu de foto: Victor Liñero (Corte Inglés Empreses). Autora: Puri González





La filosofia d'El Corte Inglés Empreses en paraules de Victor Liñero, el seu director, "és l'adaptació a les necessitats del client treballant sempre amb rigorositat més gran, amb proveïdors de primera qualitat, i complint amb terminis i costos, el que contribueix a garantir l'èxit del projecte i fomenta la confiança del client, que és una de les coses que ens diferencia dels nostres competidors ".





Aquest mes de juny, juntament amb PortAventura World, la divisió de El Corte Inglés Empreses ha inaugurat la remodelació de dos hotels en aquest parc d'oci. Les dues empreses van signar el passat mes de gener un acord per dur a terme la remodelació de l'Hotel Port Aventura 4 *, així com l'equipament de Colorado Creek, el nou establiment ambientat en el llunyà Oest que s'incorpora a l'oferta hotelera del ressort.





La relació entre ambdues empreses es remunta als inicis del parc, fa 24 anys quan PortAventura World va confiar a El Corte Inglés Empreses per a l'equipament dels establiments que en el seu moment configuraven l'oferta hotelera original. Des de llavors, El Corte Inglés Empreses ha participat en les obertures i renovacions que s'han realitzat en el Parc d'oci tarragoní.





EL CORTE INGLÉS EMPRESA EXECUTAUNA REFORMA EXPRÉS A L'HOTEL PORTAVENTURA





La remodelació de l'Hotel PortAventura, que es va iniciar el passat mes de gener, s'ha realitzat en un termini rècord de quatre mesos i mig, coordinat, de forma simultània, 3 equips de treball diferents.





Peu de foto: Interior habitacions Hotel PortAventura Autor: PortAventura World





Els treballs de reforma de les 500 habitacions han significat coordinar al mateix temps els treballs en 14 tipologies diferents d'habitacions, que abasten una superfície de més de 12.000 m2.





L'HOTEL COLORADO CREEK NOU REFERENT DE L'OFERTA HOTELERA DE PORT AVENTURA WORLD





Mentre l' Hotel Colorado Creek s'ha convertit en el vaixell insígnia dins de l'oferta hotelera de Port Aventura World. Colorado Creek és un hotel quatre estrelles prèmium inspirat en l'època de la febre d'or del llunyà Oest.





Peu de foto: D'esquerra a dreta. Fernando Aldecoa (PortAventura World) i Víctor Liñero (El Corte Inglés Empreses). Autor: ECI





En paraules de Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World: "amb l'obertura de l'hotel Colorado Creek, nou referent de l'oferta hotelera del ressort, PortAventura World continua reforçant el seu lideratge en el segment d'oci i vacances familiars d'Europa, desenvolupant un concepte de gaudi vacacional que posa la sostenibilitat al centre de l'estratègia ".





En la roda de premsa d'aquest dimarts, Aldecoa va exalçar el treball del seu partner afirmant: "h emos comptat amb la divisió d'Obres i Equipaments d'El Corte Inglés Empreses per a l'execució del projecte de decoració de l'Hotel Colorado Creek, ja que és el nostre millor partner des de fa 24 anys. Són capaços de dur a terme grans projectes, de molta complexitat, amb alts estàndards de qualitat. Treballar amb ells ens dóna confiança".





El Colorado Creek és el primer hotel del resort de Port Aventura World amb emissions zero, una estratègia que s'estendrà a altres establiments del complex per minimitzar la seva petjada de carboni mediambiental. Implicant-se així amb l'objectiu número 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del programa internacional "Acció pel clima".





Peu de foto: Interior Hotel Colorado Creek. Autora: Puri González





L'arquitectura i els detalls d'aquest hotel recorden als ranxos de luxe de Rock Creek a Estats Units i la recreació del seu ambient fa única la seva estada als hostes, aprofundint en la història d'aquest complex hoteler del qual també formen part l'Hotel Gold River, l'Hotel Callaghan i l'Hotel Mansió de Luc i.





La proposta decorativa d'aquest projecte hoteler executat íntegrament per la divisió d'Obres i Equipaments d'El Corte Inglés Empreses, ha comptat amb la pedra i la fusta natural, com a elements bàsics que impregnen els 6.000 m2 del recinte.





L'ús de grans finestrals, que juguen amb la llum dels diferents racons i una paleta cromàtica d'ocres, marrons i vermells òxids, completen un interiorisme que captiva als seus visitants tot just arribar-hi.





A les zones enjardinades s'ha cuidat al detall la vegetació, totalment integrada, en el paisatge de l'Hotel Colorado Creek i inspirada en els boscos de l'estat de Colorado.





Peu de foto: Interior habitacions Hotel Colorado Creek. Autor: PortAventura World





L'hotel, on s'ha invertit més de 25 milions d'euros, compta amb 150 habitacions de fins a 41 m2, totalment accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, decorades amb tot detall i equipades amb dos llits "queen size" que garanteixen el màxim confort. A més aquest hotel exclusiu de 4 estrelles prèmium disposa d'un restaurant i un pàrquing propi.





Els clients de l'Hotel Colorado Creek tenen accés directe i il·limitat a PortAventura Park, 1 dia d'accés al parc Ferrari Land, polsera exprés premium, accés a les tres piscines de l'Hotel Gold River, WIFI gratuït i bufet d'esmorzar.





PORTAVENTURA WORLD DESTÍ DE TURISME DE NEGOCIS





Amb l'objectiu de seguir posicionant PortAventura Business & Events com a referent internacional del turisme de congressos, convencions i incentius, s'està duent a terme una ampliació de les infraestructures del seu Centre de Convencions.





El nou espai, que iniciarà la seva activitat a l'octubre d'aquest any suposarà una inversió d'11 milions d'euros més i arribarà als 20.000 m², comptarà amb 24 sales i una capacitat per a més de 6.000 persones.





Peu de foto: PortAventura World resort. Autora: Puri González





L'ampliació disposarà de llum natural i estarà envoltat de terrasses i jardins mediterranis permetent gaudir d'unes immillorables vistes, tant al mar com als camps de golf del complex ressort.





Des que el 2009 s'inaugurés el centre de convencions, PortAventura Business & Events ha experimentat un elevat i constant creixement, amb l'organització de més de 2.000 esdeveniments, dels quals el 70% són internacionals.