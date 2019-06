Valls segueix a l'Ajuntament de Barcelona per "ètica, valors i sentit d'Estat"

Manuel Valls ha anunciat avui que continua com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona amb Barcelona pel Canvi, malgrat la ruptura del grup de Ciutadans i que Celestino Corbacho hagi optat per deixar la plataforma i sumar-se com a independent a Cs.





Valls ha argumentat en la seva primera roda de premsa en el consistori que seguirà per "ètica, valors i sentit d'Estat".





La polèmica ve precedida pel suport de Valls a l'actual alcaldessa Ada Colau, una cosa que l'exprimer ministre francès argumenta que va fer perquè no governés la ciutat un alcalde independentista, ja que el guanyador de les eleccions municipals va ser el republicà Ernest Maragall.





"És la senyora Colau la mateixa cosa que el senyor Maragall? No, no són el mateix", ha resolt Valls, per després criticar a l'alcaldessa que torni a col·locar el llaç groc a favor dels polítics presos en la façana de l'Ajuntament. Però considera que gestos com aquest, que Valls censura, no invaliden la lògica de la votació.





Per això, Valls ha demanat a Colau que retiri el llaç. "Però siguem seriosos", ha afegit, "ja sabíem que ho faria. Però què no hauria fet Ernest Maragall si hagués aconseguit l'alcaldia? Ell, que volia fer de Barcelona la palanca de l'independentisme".









"NO VOTAR COLAU ERA VOTAR MARAGALL"





"No votar Colau era votar Maragall". Aquest és el principal argument del regidor barceloní, que considera que més enllà de les discrepàncies "tenia sentit polític" donar suport a l'ara alcaldessa amb la finalitat que Barcelona no quedés en mans de l'independentisme.





"Jo no rebo lliçons". Aquest és un altre dels lemes de Valls, que assegura que la seva posició és coherent i que amb la seva continuïtat en el consistori espera ser "útil" amb les seves propostes sobre seguretat i habitatge, així com de polítiques socials i de com atreure empreses i recuperar el prestigi de Barcelona.





RUPTURA AMB CS





Valls ha assenyalat que quan va arribar fa un any a Barcelona va compartir amb Cs esforços i il·lusions, però ell, que es defineix com "un home d'esquerres i populista", no tolera el "canvi" del partit d'Albert Rivera. En la seva opinió, de ser una formació liberal, progressista i centrada "es va anar convertint en un partit diferent".





En aquest sentit, Valls confessa que després dels resultats electorals a Andalusia, que es van saldar amb un acord entre PP, Cs i Vox, ja es va iniciar el distanciament. Cs, un partit que es considera "liberal, progressista i europeista" s'ha convertit "en el partit que ara pacta amb una formació reaccionària i antieuropea. No val amagar-se darrere del Partit Popular".





Considera que és una deriva que té veus crítiques dins de la formació taronja i que no comparteixen molts dels electors.





Per a Valls, el nacionalisme és "el gran perill" a Europa i el món, i cal combatre'l "a tot arreu", des de Barcelona i fins a la resta del planeta. Per tot això, Manuel Valls i Eva Parera continuaran en el consistori.





"QUANT PITJOR, PITJOR"





"L'estratègia del 'quant pitjor, millor' és una estratègia equivocada i perillosa, que a més ha deixat òrfenes a totes les persones que el 21-D van atorgar la seva confiança al missatge de coratge i fermesa d'Inés Arrimadas", ha asseverat Valls, que ha advertit que aquesta estratègia no funciona.





"No. Quant pitjor, pitjor. És d'una enorme irresponsabilitat anar a buscar sempre o esperar el pitjor. La tensió i el conflicte sense proposar mai una alternativa no condueixen a cap lloc", segons Valls, que ha avisat que multiplicar declaracions a premsa no és un projecte polític i ha dit que la ruptura és per un problema polític i no per un personal amb el president de Cs, Albert Rivera.