Alerta per l'augment de ciberdelictes

La Guàrdia Civil alerta per l'augment dels ciberdelictes a Espanya, que creixen un 50 per cent anual, segons ha informat el coronel i director de la Divisió de Tecnologia del cos, Luis Fernando Hernández.









En aquest sentit, l'espionatge econòmic és una de les principals amenaces de la xarxa, en un país en què s'inverteix poc en ciberseguretat, especialment a la empreses privades.





Hernández ha fet aquestes declaracions en el marc d'un curs de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo sobre finances sostenibles organitzat per BBVA i l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE).





En la seva opinió, la legislació espanyola en matèria de ciberseguretat és "fum" perquè hi ha poca inversió.





A Espanya, hi ha 3.000 punts que es consideren crítics, sobretot en els sectors d'energia, transport, tecnologies de la informació, aigua potable, finances, química, salut i investigació.





Segons les seves dades, l'espionatge econòmic no procedeix tant de països com la Xina, Rússia o l'Iran, sinó d'agents "molt propers a nosaltres i que considerem aliats", com les multinacionals.