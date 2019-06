Espais naturals i trens turístics, oferta d'estiu de Ferrocarrils de la Generalitat

L'antic Avinguda de la Llum va ser l'únic cinema subterrani de Barcelona i ara ha estat reconvertit a Espai de Llum per Ferrocarrils de la Generalitat. Doncs bé, precisament en aquest local, situat al costat de l'estació de Plaça de Catalunya, l'empresa pública catalana ha presentat la seva oferta d'estiu ja que, a més dels serveis convencionals de viatgers a la ciutat comtal o entre Barcelona i Terrassa, Sabadell, Manresa a Igualada, gestiona així mateix diversos espais naturals i explota alguns trens turístics.









De la divisió de Turisme i Muntanya depenen diverses estacions d'esquí que tenen intensa activitat esportiva a l'hivern, però que estiu aprofiten les seves excel·lents infraestructures i la bellesa dels paisatges circumdants per realitzar nombroses activitats. Així a La Molina hi ha circuits de descens i cross-country al BikePark, barques i patinets d'aigua, piscina climatitzada i parcs de jocs inflable i d'aventura als arbres; a la vall de Núria es poden realitzar itineraris com el Camí Vell o Camí del Pelegrinatge, rutes de baptisme en senderisme oa cavall, ascensions als pics que l'envolten i uns evocadors viatges al tren d'època del cremallera; a Vallter 2000 hi ha diverses rutes de senderisme familiar i una ruta del Ter a peu o en bici; mentre que a Espot i Port Ainé funciona un parc lúdic i d'aventura. Al que cal afegir moltes altres activitats i festes patronals, a més de, en totes les estacions d'esquí, la possibilitat de fer passejades panoràmics en telecabina o telecadira.





El modern cremallera de Montserrat permet ascendir còmodament fins al monestir i el funicular de Sant Joan accedir a un dels punts més alts de la santa muntanya, mentre que el Tren dels Llacs convida a gaudir de paisatges que només poden contemplar-se a bord dels seus vagons i el Tren del ciment descobreix llocs amagats com els jardins Artigas que va dissenyar Gaudí o al Clot del Moro, una antiga fàbrica de ciment.





Finalment s'ha iniciat un Enotren amb dos eixos temàtics: el de la Denominació d'origen de Pla de Bages i un altre dedicat a la Manresa ignasiana al voltant dels punts on va estar el sant de Loiola.





Amb aquest ambiciós programa Ferrocarrils de la Generalitat pretén aconseguir tres objectius: la posada en valor d'importants espais de gran valor natural, la desestacionalització de l'oferta turística i fins i tot la internacionalització dels públics.