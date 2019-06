Francisco Ibáñez: "Trigo menys a dibuixar un personatge que a fer un entrepà"

Peu de foto: Lliurament VIII Premi José María Ricarte. Autor: Associació Empresarial de Publicitat





Aquest dimarts l'Associació Empresarial de Publicitat va reconèixer amb el VIII Premi Nacional de creativitat José María Ricarte la magnífica trajectòria de l'il·lustrador, Francisco Ibáñez, creador d'entranyables personatges com Mortaledo i Filemó.





El jurat del VIII Premi Nacional de Creativitat Ricarte va estar presidit per Jose Angel Abancens, i van formar part d'ell personalitats del sector de la publicitat com Joaquín Lorente, Josep Maria Ferrara, Toni Segarra, Fernando Martorell, Agustín Elbaile, Sergio Rodríguez, Joan Carles parlants , i José Maria Ricarte, fill.





José Ángel Abancens, president de l'Associació Empresarial de Publicitat, ha explicat que "el Premi Nacional de Creativitat José María Ricarte és un cant a l'esperança basat en la humanitat, i un exemple per a tot el nostre sector que està constantment reinventant".





L'Associació Empresarial de Publicitat va crear el Premi Nacional de Creativitat José María Ricarte com a homenatge al guionista, creatiu publicitari i primer catedràtic de Creativitat d'Espanya, José María Ricarte Bescós. Amb aquest guardó es premia a persones, empreses i entitats que, des de qualsevol àrea de la creativitat, han transcendit en el seu paper en la història i han transformat la manera de pensar i viure de la gent.





En anteriors edicions van ser distingits amb ell Umberto Eco o Steve Jobs. Empreses com Apple, Ikea o Le Cirque du Soleil. A més Tim Berners-Lee, David Abbott, Camper, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, Ferran Adrià i Jordi Évole, el Professor Joaquim Barraquer, La Fura dels Baus, Isabel Coixet i Càritas, TOUS i el M. Hble. Pasqual Maragall.





Peu de foto: Francisco Ibáñez recollint el premi de mans de Jose Ángel Abacens. Autor: Associació Empresarial de Publicitat





EL MOTOR DE TREBALL DE IBÁÑEZ CONTINUA SENT LA IL·LUSIÓ





Les historietes d'Ibáñez, han estat i segueixen sent, una de les lectures preferides de nens i grans que passen el seu temps d'oci amb el Professor Bacterio, Rompetechos, Pepe Gotera i Otilio, la Senyoreta Ofèlia i el Botons Sacarino.





Ibáñez, que avui dia segueix treballant amb llapis i paper, va afirmar en el lliurament del premi: "Trigo menys a dibuixar un personatge que a fer un entrepà" afegint que "si inventen un ordinador que faci el que jo faig cada dia, seré el primer a fer cua per comprar-lo".





Durant l'acte, dirigit i presentat per Marta González, membre de la Junta Directiva de l'Associació Empresarial de Publicitat, Francisco Ibáñez va destacar la importància que sempre ha tingut per a ell treballar amb illusió: "gràcies a reconeixements d'aquest tipus segueixo motivat per continuar creant historietes".