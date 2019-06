El president de CaixaBank, Jordi Gual, creu que l'única manera sostenible de millorar la "danyada" reputació dels bancs és comptar amb entitats compromeses ètica i socialment amb el seu entorn, és a dir, amb "entitats financeres responsables que es preocupin dels entorns en què operen".









Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció a Santander en el seminari 'Les finances sostenibles i la seva importància en el futur de l'economia' organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (Apie) i patrocinat per el BBVA.





En aquesta línia, ha posat èmfasi que el sector s'enfronta a "grans reptes" i ha afirmat que "tots els esforços corren el risc de ser debades si no es reverteix la danyada reputació del sector".





De fet, ha ressaltat que és clau comptar amb empreses que desenvolupin una funció social que vagi més enllà del pur negoci. En aquesta línia, ha assenyalat que les empreses socialment responsables són entitats que eviten el curt termini en les seves actuacions i que compten amb una visió a llarg termini en la definició dels objectius i prioritats estratègiques.





"Una visió a llarg termini té clar impacte en els resultats econòmics, ja que es presenten millors resultats en volatilitat i retorn total a accionistes", ha afegit, després de ressaltar que "orientar a llarg termini acaba sent millor també per als titulars d'accions".





El president de l'entitat financera ha posat en relleu que una visió a curt termini és "especialment nociva" per al sector de la banca. A més, ha assenyalat que les empreses amb una visió a llarg termini presenten millors resultats també en termes de creixement d'ingressos, de menor rendibilitat i d'un retorn total per als accionistes.





No obstant això, a part d'una visió a llarg termini, Gual ha ressaltat que també es necessiten entitats que es preocupen de tots els grups d'interès que participen en el procés de creació de valor a l'empresa.





"En un model de grups d'interès enfront del model tradicional de maximització de valor per als accionistes, la companyia no només persegueix incrementar al màxim el patrimoni dels seus propietaris, sinó que es preocupa també per un conjunt més ampli de grups d'interès i fomenta una relació de confiança entre els accionistes, clients i el conjunt de les parts implicades en l'empresa", ha afegit.





D'altra banda, Gual creu que és important que les companyies incorporin objectius que tinguin a veure amb els desafiaments mediambientals i el progrés de la societat.





Pel que fa a CaixaBank, ha apuntat que s'ha reformulat la missió de la companyia per fer-la "més senzilla i més clara". "El nostre propòsit cada dia quan anem a la feina és contribuir al benestar financer dels clients i al progrés de tota la societat", ha subratllat.





Durant el seu discurs, ha afirmat que naturalment la maximització del benefici és important, però és "un mitjà per a un objectiu més ampli i profund que integra totes les metes que contribueixen i generen valor per a la seva empresa".





Preguntat sobre la idea que la població, en general, valori millor a les entitats de la qual és client que el sector de la banca en general, Gual ha afirmat que constata aquesta declaració i que el seu objectiu és tenir un índex de satisfacció dels seus clients "molt alt".





"Ens interessa que els nostres clients i el conjunt de grups d'interès es desenvolupin positivament i estiguin amb nosaltres molts anys i la seva situació personal i familiar millori, i ens interessa també la reputació col·lectiva, però la millor manera d'actuar és fer-ho on tenim incidència: la nostra pròpia entitat", ha explicat.





D'altra banda, preguntat sobre si tornarien a implantar la seva seu a Catalunya, Gual ha ressaltat que quan es vagi concretant el futur, "el seu consell d'administració ha de decidir sobre aquesta qüestió".