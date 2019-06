Luis Enrique deixa la selecció espanyola

Luis Enrique deixa el càrrec de seleccionador espanyol. La raó, els seus problemes personals i que, des de la prèvia del partit davant Malta al març, li impedeixen estar al costat dels internacionals espanyols.





Li succeirà en el càrrec Robert Moreno, el seu ajudant principal fins avui, fins a l'Eurocopa de 2020.

MÉS INFORMACIÓ Posada de llarg de Luis Enrique com a nou seleccionador nacional













"Luis Enrique comunica que no va seguir com a seleccionador. Haig de donar les gràcies a Luis Enrique, és un oncle que s'ha portat amb la federació de manera 10. Hem estat units amb ell i ho continuem estant i sempre tindrà les portes de la federació obertes", va dir Luis Rubiales en roda de premsa.





El tècnic asturià va signar com a tècnic del combinat nacional fa menys d'un any i el seu segon, Robert Moreno es perfila com a candidat a ser el seu substitut en la Roja.





LA CARTA DE LUIS ENRIQUE





"Pel fet que els motius que em van impedir desenvolupar amb normalitat les funcions com a seleccionador des d'el mes de març passat continuen avui dia, he decidit deixar aquest càrrec. Tot el meu agraïment als responsables de la RFEF per la confiança i la comprensió mostrada. Agrair especialment a totes les persones que formen part del staff i els jugadors per la seva professionalitat. Sense oblidar-me dels mitjans de comunicació per la vostra discreció i respecte per la situació. Gràcies de cor".





El passat 26 de març Luis Enrique va causar baixa d'última hora abans del partit davant Malta, corresponent a la fase de classificació per a l'Eurocopa de 2020, "per motius familiars de força major", tal com va explicar la RFEF, i des d'aquest dia no ha tornat a dur a terme cap aparició pública.





D'aquesta manera, Robert Moreno, que ha estat ajudant de l'entrenador asturià durant nou anys, ha estat exercint com a seleccionador provisional en els últims mesos, càrrec que ja va exercir en els recents partits davant Illes Fèroe i Suècia, saldats amb dues clares victòries de l'equip espanyol.





EL QUART SELECCIONADOR SOTA EL COMANDAMENT DE RUBIALES





Des que va accedir a la president de la RFEF fa 13 mesos, Rubiales no ha aconseguit trobar un entrenador estable per diferents motius i el ratificat Robert Moreno es converteix en el quart seleccionador durant aquest període.





Quan no portava ni un mes en el càrrec, al mandatari li va esclatar la 'bomba' Lopetegui, amb l'anunci del Reial Madrid del fitxatge del seleccionador a escassos dies del debut en el Mundial de Rússia. Rubiales va optar per l'acomiadament fulminant del tècnic basc i Fernando Hierro va haver d'assumir el seu càrrec en una situació de màxima urgència.





Passat el campionat, que Espanya va completar amb més pena que glòria i eliminada per l'amfitriona en vuitens de final, Ferro va abandonar la banqueta i el president i el director esportiu, José Francisco Molina, es van decantar per Luis Enrique Martínez per a ocupar la vacant.

L'entrenador asturià portava sense treball des de la temporada 2016/17, quan va concloure el seu èxit trienni al Barcelona amb un triplet inclòs, i va protagonitzar una gran estrena en el càrrec, amb una simbòlica victòria en Wembley (1-2) seguida d'una golejada davant la subcampiona mundial Croàcia (6-0).





ESPANYA MANTÉ EL NIVELL JA SENSE LUIS ENRIQUE





La selecció no va tornar a l'acció fins a finals de març amb l'inici del camí cap a l'Eurocopa. Luis Enrique va continuar premiant estats de forma i el debut davant Noruega va continuar deixant clar que al combinat nacional li continua faltant una mica d'encert ofensiu. De fet, ha trobat en Sergio Ramos al seu millor golejador amb set punts, una mica més d'un terç del total (20) en els seus 165 partits internacionals, en les deu trobades sota el comandament de l'asturià.





La 'Roja' va signar un bon partit, però va sofrir per a guanyar per 2-1 als noruecs gràcies a un penal transformat pel Llits. Dies després, victòria plàcida, una mica curta, en la visita a Malta (0-2), amb doblet de Morata, en un partit marcat per la sobtada marxa per un problema privat del ja exseleccionador abans de disputar-se la trobada que fet i fet li ha portat a renunciar.





Robert Moreno es va encarregar de portar a l'equip en La Valetta i també el treball en l'última concentració d'aquesta temporada per als partits davant les Illes Fèroe i Suècia, ja amb un bloc més definit i menys cares noves.





Amb rotacions i com a nota més destacada el canvi en la porteria entre David de Gea i Kepa Arrizabalaga, Espanya va solucionar la visita a la gespa artificial del Torsvollur (1-4) i després va tirar endavant amb molt de treball i poc perill ofensiu el duel davant el combinat suec, el seu teòric rival més directe, però amb golejada per 3-0 per a obrir ja cinc punts d'avantatge sobre els de Janne Andersson i Romania.





No obstant això, a Espanya encara li quedaran sis jornades per intentar garantir un dels dos bitllets directes del Grup F, amb l'afegit que haurà de jugar a domicili davant els romanesos (5 de setembre), noruecs (12 octubre) i suecs (15 d'octubre), i a casa davant Illes Fèroe (8 de setembre), Malta (15 de novembre) i Romania (18 de novembre). Guanyar a Bucarest i en El Molinón les dues trobades de setembre segellarien pràcticament la classificació de la 'Roja'.