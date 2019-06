Els jutges catalans van concloure en el primer trimestre d'aquest any tres procediments per delictes de corrupció, en què es va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra 23 persones, de manera que Catalunya se situa com la comunitat amb la xifra més alta, segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).









Així ho revela el repositori de dades sobre procediments per corrupció de l'òrgan de govern dels jutges després de la incorporació de les dades corresponents als tres primers mesos de 2019.





A Madrid, els jutges es van dirigir contra 17 persones en dos procediments, en els quals es troben dues persones jurídiques, i a les Balears es va processar o va seure a la banqueta a deu persones, en el marc d'un únic procediment per corrupció.





En general, els jutges van dictar a tot Espanya acte de judici oral o de processament contra 58 persones, que van ser o seran portades a judici per delictes d'aquest tipus, a més de dictar 20 sentències en causes per delictes de corrupció, en què el 60 % d'elles van ser condemnatòries en la seva totalitat o parcialment.





La informació que s'ofereix en aquest informe, que es porta realitzant des d'inicis de 2017, correspon a l'anomenada corrupció pública, "entenent que és aquesta la que més alts índexs de preocupació s'inspiren en la ciutadania", subratlla el CGPJ.