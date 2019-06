L'atleta sud-africana Caster Semenya va acusar aquest dimarts la Federació Internacional d'Atletisme (IAAF) d'utilitzar-la com a "conillet d'Índies" en provar que fos declarada "biològicament un home" pel Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS).









La doble campiona olímpica va reaccionar aquest dimarts a la publicació de la sentència completa de 163 pàgines emesa pel TAS, que l'1 de maig va rebutjar la seva apel·lació contra les regles de la IAAF que obliguen que els atletes de mitja distància amb un alt nivell natural de testosterona prenguin medicaments per reduir-la. La testosterona augmenta la massa muscular, la força i l'hemoglobina, cosa que incrementa la resistència.





El mes passat, el TAS va desestimar l'apel·lació de Semenya i va determinar que les regles de la IAAF eren "necessàries" en els atletes que presenten un desenvolupament sexual diferent (DSD) per assegurar una competició "justa". A principis d'any, la IAAF va declarar que els atletes DSD com Semenya no haurien de ser designats "homes biològics" però, d'acord amb la sentència del TAS, va suggerir el contrari en els procediments judicials.





"Malgrat les clares declaracions del TAS sobre el gènere de Caster Semenya, la IAAF vol decidir per si mateixa qui és dona i qui no, i discriminar sobre aquesta base", indiquen els advocats de Semenya.





Semenya s'ha vist obligada a utilitzar anticonceptius orals com un dels mètodes que va suggerir la IAAF per disminuir els nivells de testosterona en atletes amb DSD, i va dir que el període en el qual va haver prendre forçosament el medicament la va afeblir i li va provocar efectes secundaris a llarg termini.





"La IAAF em va utilitzar en el passat com un conillet d'Índies humà per experimentar com la medicació que em van obligar a prendre afectaria els meus nivells de testosterona. Tot i que els medicaments hormonals em van fer sentir constantment malalta, la IAAF ara vol imposar llindars encara més estrictes amb conseqüències sobre la salut que es deconeixen. No permetré que la IAAF m'utilitzi a mi i al meu cos una altra vegada", va apuntar Semenya.