Navarro (CZFB) reivindica que Barcelona serà "capital del comerç i economia internacional"

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha reivindicat que Barcelona serà la "capital del comerç i economia internacional" la setmana que ve amb la celebració de diferents congressos, com el Congrés Mundial de zones franques, el Saló Internacional de la Logística (SIL), Intrade Summit BCN i eDelivery Barcelona.









Ho ha dit en la conferència 'El Consorci de la Zona Franca, fàbrica d'oportunitats' celebrada aquest dimecres al Círculo Ecuestre, a la qual han assistit la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; el diputat del PSC Salvador Illa, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, entre d'altres.





Navarro ha sostingut que la ciutat reunirà durant tres dies a 419 conferenciants internacionals i uns 5.000 assistents i comptarà amb 62 sessions en els diferents esdeveniments que tindran lloc: "Mai en la història s'han reunit tants esdeveniments que tenen a veure amb el món de la economia i el comerç internacional".





Ha raonat que aquests congressos s'emmarquen en un dels pilars del CZFB, que és el del desenvolupament econòmic i social del territori, i també en els seus orígens, el de la promoció econòmica.





Navarro ha indicat que els altres pilars de l'actuació del CZFB són la sostenibilitat econòmica a llarg termini i la integració urbana i la sostenibilitat mediambiental, per al que ha remarcat que tenen una importància cabdal els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides .





Ha sostingut que el CZFB ha de tenir més zones verdes per guanyar en comoditat per a tots els agents i que "no sigui tan dur i sigui més amable", tant des del punt de vista visual com en l'ús.





ALIANCES





Navarro ha defensat les aliances amb els actors que envolten el CZFB, com el port i l'aeroport de Barcelona i les infraestructures ferroviàries: "Les practiquem i les practicarem més encara".





El delegat especial de l'Estat al CZFB ha subratllat que la "garantia de l'èxit" és la col·laboració publicoprivada i que el sector públic ha d'impulsar una relació amb el privat que sigui intensa i lleial.





INDÚSTRIA 4.0





Navarro ha advocat per "impregnar" al polígon del CZFB de la indústria 4.0 i que les diferents empreses presents adoptin aquesta nova forma de fabricar, a més de noves tecnologies com la 5G i la fibra òptica.





"Hem d'estar presents" en aquest nou entorn econòmic, ha remarcat Navarro i ha assegurat que fer-ho permetrà que noves oportunitats arribin a tots els ciutadans. Ha exposat com a exemple d'aquesta nova economia la impressió 3D i la incubadora de companyies que ha desenvolupat el CZFB, la qual ha apuntat que serà molt útil per a l'automoció, la indústria aeronàutica i espacial i la medicina.





Ha assenyalat que la segona fase d'aquesta incubadora, que ha acollit a 20 empreses en els seus primers 100 dies i espera arribar al centenar en els propers cinc anys, serà que aquestes companyies desenvolupin la seva activitat a la Zona Franca.