Cambrils acull els dies 22 i 23 de juny la cinquena prova del Vichy Catalan Vòlei Tour

El proper cap de setmana, 22 i 23 de juny, es disputarà a la platja del Regueral de Cambrils la cinquena prova del Vichy Catalan Vòlei Tour – Campionat de Catalunya 2019 de vòlei platja que organitza la Federació Catalana de Voleibol. Aquesta és la primera prova que es disputa aquesta temporada a les comarques de Tarragona, un cop sobrepassat l'equador del campionat. La segona cita serà a Torredembarra els dies 27 i 28 de juliol, i la tercera i última el 7 i 8 de setembre a la platja de Cunit, que acollirà la gran final del campionat.





Tots els participants en el Vichy Catalan Vòlei Tour d'aquest cap de setmana disputaran la fase prèvia el dissabte al matí amb l'objectiu de classificar-se entre les 16 millors parelles (8 masculines i 8 femenines) que seguiran lluitant per proclamar-se campions el diumenge en la màxima categoria, la Vichy Catalan. Les finals de diumenge es jugaran amb aquest horari: a les 17 hores la femenina i a les 18 hores la masculina. Les finals, com és habitual, també es podran seguir en directe pel canal Esport3 de Televisió de Catalunya.

El Vichy Catalan Vòlei Tour – Campionat de Catalunya 2019 està més obert que mai. En les quatre proves disputades fins ara s'ha vist vòlei platja de gran nivell, però cap de les parelles que s'han emportat la victòria ha repetit triomf. En categoria masculina, a Badalona van guanyar Carlos Mora i Javi Naya; a Vilanova i la Geltrú, Nico Zanotta i Hernán Tovar; al Masnou, Agustín Correa i Lluís Badosa, i a la darrera prova celebrada a Lloret de Mar el triomf se'l van endur Lluís Badosa i Fran Plaza.





Final masculina de 2018. Foto: Vichy Catalan.





En categoria femenina la situació és molt semblant. Les vigents campiones del Vichy Catalan Vòlei Tour, Ester Ribera i Lia Merteki van estrenar-se a Badalona amb victòria, però no han tornat a participar en el campionat d'enguany. A Vilanova les campiones van ser Elena Biosca i Júlia Bonet, al Masnou el triomf va anar a parar a mans de Carla Martínez i Marta Garcia, segones a Lloret de Mar, on es van imposar Erika Kliokmanaite i Núria Bouza, candidates al títol si sumen més participacions al circuit.





Final femenina de 2018. Foto: Vichy Catalan





Fins al moment han participat en l'edició 2019 del Vichy Catalan Vòlei Tour més de 200 parelles, 99 en categoria masculina i 105 en la femenina. Les parelles que dissabte no es classifiquin per les proves del Vichy Catalan, disputaran el Vichy Plus. Recordar que diumenge també es disputarà la competició mixta, oberta a tothom i caire més popular, que té el seu propi circuit i disposa de premis específics per a la categoria. Enguany es pot participar en la competició amb la Llicència de Prova. Aquesta llicència es podrà adquirir durant el procés d'inscripció i tindrà validesa per una sola prova. En el campionat, que es disputa entre els mesos de maig i setembre a diverses localitats catalanes, hi participen jugadors catalans, de la resta de l'Estat i també internacionals.





ESTIU SALUDABLE





Com ha succeït a tots els municipis que han acollit el campionat fins ara, a la platja del Regueral de Cambrils es desplegarà novament la campanya 'Estiu Saludable’ que acompanya al Vichy Catalan Vòlei Tour a totes les seus on es disputa. L'objectiu d'aquesta campanya és promoure hàbits de vida saludables i sostenibles i, alhora, conscienciar als participants i espectadors de la importància de tenir cura d'un mateix i de l'entorn. A tal efecte s'habilitarà un espai d'hàbits saludables on Vichy Catalan oferirà degustació dels seus productes.





EINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA





El Vichy Catalan Vòlei Tour és una eina de promoció turística de primer nivell. El torneig fomenta l'activitat turística i econòmica de totes les poblacions costaneres on es disputa. Cada prova del campionat arrossega un miler de persones (entre esportistes i acompanyants) que fan una important despesa al comerç, l'hostaleria i la restauració de totes les platges que visita.





Cambrils destaca per l'enorme ventall de possibilitats que ofereix en l'àmbit del turisme, que va des de l'esport –la població disposa del segell de qualitat que atorga el Govern de Catalunya com a Destinació de Turisme Esportiu– fins a propostes d'oci per a totes les edats, passant per una rica gastronomia i, per suposat, els 9 km de platja del seu terme municipal.