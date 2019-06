El Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citat el 20 de setembre a un assessor fiscal de Shakira que està investigat en la mateixa causa que la cantant pel presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros, han indicat fonts jurídiques.





Shakira a la seva entrada en el Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona).





La Fiscalia es va querellar contra l'artista i aquest assessor, EAC, per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà, i ha obert un procediment.





Per aquest cas Shakira ja va declarar al jutjat el 6 de juny i va defensar que en els anys 2012, 2013 i 2014 --quan es situa els presumptes delictes fiscals-- no residia a Espanya pel que no estava obligada a pagar impostos a Hisenda.





En una compareixença en què només va respondre al seu advocat, José Ángel González Franco, Shakira va donar explicacions detallades per justificar que va passar menys dels 183 dies que s'exigeix per ser resident a Espanya, posant l'accent en els concerts o altres esdeveniments en els quals va participar en diferents països, com el programa televisiu The Voice als Estats Units.





QUERELLA





En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragó considera que la cantant va deixar de presentar la liquidació de l'IRPF i IP els exercicis de 2012, 2013 i 2014, produint un perjudici econòmic a la Hisenda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) i de 2.191.771,58 euros (IP).





La fiscal afirma que Shakira vivia a Espanya durant aquests exercicis, i que les estades a l'estranger per motius laborals van ser "esporàdiques", de manera que la cantant era resident permanent a Espanya i tenia la condició d'obligat tributari i resident fiscal.





Segons el relat de la querella, l'artista "amb el desig de no tributar, va utilitzar un entramat societari" per ocultar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la renda percebuda i a l'Agència Tributària de Catalunya el patrimoni que tenia en aquests exercicis.





Així, segons la fiscal, l'única relació de Shakira amb les Illes Verges Britàniques, Illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg va ser el domicili de les societats a través de les quals va canalitzar els moviments de capital generat amb la seva activitat professional.