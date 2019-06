Mas i Puigdemont volen refundar JxCat a la tardor

Els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas s'han reunit aquest dimecres durant quatre hores a Waterloo (Bèlgica) per abordar el futur del PDeCAT i JxCat.









Fonts coneixedores de la reunió han explicat que els dos han coincidit a donar a JxCat "una estructura operativa i eficaç, amb un projecte de país clar amb vocació de centralitat i amb unes sigles consolidades".





La convivència entre el PDeCAT -partit en el qual es va refundar CDC- i JxCat -la plataforma que es va crear perquè Puigdemont es presentés a les eleccions catalanes de desembre de 2017- ha viscut etapes complicades.





Mas voldria ara refundar JxCAT a la tardor i donar la presidència del partit a Puigdemont. El seu objectiu és que Puigdemont deixi d'imposar les llistes, tal com va fer a les europees i les generals.





Puigdemont estaria d'acord amb Mas, però demana també un encaix per a Laura Borràs, que no milita a cap formació.





La conclusió de la reunió seria que JxCAT ha refundar-se el més aviat possible, a la tardor, amb un congrés o una convenció, per esdevenir un partit convencional i no només formal, i fins llavors Mas estarà treballant en la nova organització del partit.





Membres del partit i de la plataforma -que inclou independents- han tingut de vegades estratègies diferents sobre el procés sobiranista i, per exemple, aquestes discrepàncies van acabar forçant la sortida de Marta Pascal de la direcció del partit l'estiu passat.





La relació no ha estat fàcil però ambdues difícilment pot funcionar per separat, ja que els drets electorals i les sigles de JxCat són propietat del PDeCAT, de manera que no poden separar-se sense més.





Des que es va fundar el PDeCAT, no he arribat a presentar mai amb aquestes sigles, i en les últimes eleccions catalanes, generals, europees i municipals ho ha fet sempre amb la marca JxCat.