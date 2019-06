El Mercat de les Flors programa una temporada a mig gas pels comptes prorrogats

Els pressupostos prorrogats i la incompatibilitat de dates ha obligat el Mercat de les Flors de Barcelona a programar una temporada 2019-2020 sense la participació de grans noms i companyies --tot i que encara hi ha negociacions obertes--, i la dansa i el territori seran l'eix temàtic de la propera edició.









La temporada discorrerà sota el títol 'Dansa i territori. Territoris compartits, perspectives Diverses', amb la idea de fons que, tot i compartir una cultura globalitzada, el territori on aquesta germina, afecta i contextualitza la creació, ha explicat la directora del Mercat, Àngels Margarit.





Margarit ha avançat que el coreògraf Juan Carlos Lérida obrirà la temporada amb l'espectacle 'Dotze', una estrena que forma part del projecte d'investigació 'La liturgia de las horas', que finalitzarà el 2020 i es formalitzarà en una peça itinerant de 12 hores de durada.





CONNECTAR AMB ESTÈTIQUES I SENSIBILITATS DIVERSES





Amb la voluntat de connectar amb múltiples estètiques i sensibilitats, la temporada que portarà artistes d'altres llocs, i comptarà amb 12 coproduccions, dues d'aquestes amb coreògrafs internacionals amb l'espectacle del francès Christian Rizzo i la creació conjunta de Marina Mascarell --artista associada al Mercat--, amb la companyia sueca Skanes Dansteater.





Àfrica serà també un punt d'atenció, amb el cicle 'Àfrica Moment' --que presentarà diversos artistes-- i el sol de la coreògrafa sud-africana Robyn Orlin, en col·laboració de l'intèrpret Albert Khoza.





La manca de pressupostos també ha propiciat la programació de tan sols dos constel·lacions --tres menys que en l'últim any--, que seran Societat Doctor Alonso, que presentarà una trilogia amb dues estrenes, i la creadora brasilera Lia Rodrigues, també amb tres peces pròpies i un treball de la coreògrafa francesa Maguy Marin.





REPROGRAMAR PER DONAR VISIBILITAT





El Mercat apostarà també per la reprogramació d'alguns espectacles d'artistes del territori, com l'últim sol de Pep Ramis/Mal Pelo, com 'Flamingos', d'Albert Quesada --la primera creació 'Cèl·lula' del Mercat2--; 'Novembre', de Roser López Espinosa i 'Set of Sets', de Guy Nader i Maria Campos, i celebrarà amb Roger Bernat els deu anys de gira de 'La consagració de la primavera'.





Pel que fa al circ, aquest seguirà present al Mercat amb la programació de quatre companyies del territori i la recuperació de 'Nu', de Quim Girón, i augmentaran a set els espectacles per a totes les edats inclosos a 'Talla única'.





El Mercat col·laborarà al llarg de la temporada amb diversos festivals i, a més d'Àfrica Moment, acollirà una nova edició de El Més Petit de Tots, Hacer Historia(s) vol III, Hop i Salmon.





BALANÇ DE LA TEMPORADA 2018-2019





El Mercat de les flors ha tancat la temporada 2018-2019 amb un total de 40.321 espectadors i un 76% d'ocupació, un 29% menys que en l'anterior --amb 52.217 espectadors--, si bé els espectacles i les activitats s'han sumat 43.420 participants, tot just un 5% menys que la seva comparativa amb la passada temporada.





Margarit ha cridat l'atenció sobre les xifres reeixides obtingudes amb alguns espectacles com el de Boris Charmatz al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) la tardor passada, que va aconseguir reunir 3.500 espectadors en un cap de setmana.





La directora ha qualificat el balanç de "positiu" i ha justificat els resultats per la tipologia de propostes programades, espectacles pensats per a aforaments més reduïts, que eren conscients que convocarien a un públic diferent.





Així mateix, Margarit assegura que una part del projecte consisteix a prendre el risc de programar espectacles menys coneguts i insistir en no fer-los desaparèixer després d'unes poques funcions.