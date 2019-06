El Jutjat d'Instrucció 10 de Barcelona ha citat a declarar com investigat a l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el divendres 12 de juliol per un presumpte delicte de falsificació de document privat, ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









El cardenal està sent investigat arran d'una querella presentada contra ell per la seva actuació en el procediment per apartar de l'Església al capellà Miguel Ángel Blanco, a qui se li atribuïa una presumpta paternitat, segons publica 'El País'.





El jutjat d'instrucció barceloní va admetre a tràmit la querella d'aquest clergue i va obrir diligències per un presumpte delicte de falsificació en document privat, segons el TSJC.





Sobre aquesta qüestió, l'Arquebisbat de Barcelona ha rebutjat fer declaracions, en respecte a la feina de la Justícia, amb la qual col·laboren, segons han explicat fonts de l'arxidiòcesi.





Segons el citat diari, la jutge del cas també ha ordenat una comissió rogatòria al Vaticà perquè li remetin una còpia de l'expedient de l'expulsió del sacerdoci d'aquest capellà, de finals de 2017, després de ser acusat de no mantenir el celibat.





No obstant això, el capellà nega aquests fets que suposadament van passar quan exercia a la diòcesi d'Alcalá d'Henares (Madrid), ja que segons la seva versió només va assessorar a una dona, mare soltera, i això va aixecar sospites contra ell.





Ara acusa Omella, que va ser qui li va comunicar la decisió de l'Església, de no lliurar-li una còpia de l'esmentat document amb les acusacions, el que li ha generat indefensió.





El cardenal ha de declarar per presumpte delicte de falsedat en document privat perquè, segons el denunciant, no va enviar a Roma l'escrit de defensa amb documents que demostren que ell no és el pare del menor.