El Govern de Hong Kong ha ignorat l'ultimàtum plantejat pels manifestants per retirar de manera definitiva el projecte de llei que autoritzaria l'extradició a la Xina continental, per la qual cosa no es descarten noves mobilitzacions durant els propers dies.









La cap del Govern, Carrie Lam, es va disculpar públicament per la iniciativa legal i va acordar paralitzar la seva tramitació fins que existís un consens sobre aquesta qüestió. No obstant això, diversos grups estudiantils li havien demanat que arxivés definitivament la llei abans d'aquest dijous a les 17.00 hores (11.00 a l'Espanya peninsular).





Els manifestants també han demanat que es retirin els càrrecs contra les persones detingudes durant les protestes de la setmana passada. La Policia els acusa de participar en accions violentes, encara que des dels organitzadors mantenen que es tracta d'una mobilització merament pacífica.





La manca d'avanços manté de moment vigent les protestes d'aquest divendres. Els activistes han cridat a envoltar el Consell Legislatiu (Parlament) de Hong Kong si el Govern no accedia a les seves peticions, la qual cosa amenaça amb reanimar les tensions socials a l'antiga colònia britànica.





El 2014, la denominada 'Revolució dels Paraigües' ja va evidenciar la reivindicació democràtica d'una part de la població, però les protestes de la darrera setmana no tenen precedents. Segons els organitzadors, uns dos milions de persones van secundar la crida del passat diumenge.