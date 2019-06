La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha reclamat aquest dijous que la societat no retrocedeixi en la lluita pels drets de les dones, malgrat que en els últims temps hagi un atac "impúdic" a la lluita contra la violència de gènere.









En un discurs durant la celebració a Barcelona del 40 aniversari de la incorporació de la dona en la Policia Nacional, la delegada ha afirmat: "En aquests últims temps estem assistint a un atac impúdic a tots aquests anys de lluita contra la violència de gènere".





En el seu discurs, la delegada ha assegurat que és una responsabilitat col·lectiva el seguir amb aquest objectiu contra la violència masclista perquè "un dret, quan es conquesta, no s'ha de retrocedir, perquè es perden molt fàcilment".





"No deixem ni simplement que es posin en dubte perquè quan ho consentim hem donat pas a la fatalitat", ha argumentat la delegada.





En un discurs durant la jornada a la Complex Policial de la Verneda, sota el títol 'Dona Policia. 40 anys d'història i reptes de futur ', ha recordat davant els agents presents que la missió principal dels cossos policials és "la defensa dels drets i llibertats", que es fa des del respecte a la llei i la norma.





RESPECTE A LA LLEI





"Fora del respecte a la llei no hi ha democràcia, hi ha sempre la dominació del poderós sobre el més feble", ha insistit, de manera que segons ella el respecte a la llei compromet a tots.





A la jornada ha participat la fiscal cap de Barcelona, Concepció Taló, que ha pronunciat una ponència en què ha elogiat el cos policial per la seva absoluta professionalitat, rigor i lliurament perquè "és un cos que s'ha trobat amb enormes dificultats en els últims temps "a Catalunya.





També ha comptat amb una taula rodona moderada per la magistrada de Barcelona Sonia Gutiérrez Muñoz, i integrada per quatre dones de la Policia Nacional i una de la Policia Local de Mollet del Vallès (Barcelona).





L'acte ha estat inaugurat pel cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, i també ha comptat amb la presència de l'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar, i representants de tots els cossos policials.





En obrir la jornada, el cap superior de la Policia Nacional ha destacat que en el cos actualment hi ha 9.081 dones, el que representa el 14% del total.





Les primeres dones que van ingressar en el cos ho van fer en 1979, en total 42, que van passar a ser inspectores del Cos Superior de Policia, i no va ser fins a 1985 que hi va haver dones policies a la Cos de Policia Nacional, amb 53 que es van destinar ja a tasques de patrullatge.