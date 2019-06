Les associacions de pacients CESIDA, FACE, FEDE, FELGTB, Treballant en Positiu i Acció Psoriasi han celebrat que per primera vegada a Espanya persones amb VIH, psoriasi, diabetis i malaltia celíaca podran participar en la convocatòria d'accés a la Policia Nacional tenint-se en compte el seu estat clínic, sense que hi hagi l'exclusió pel mer diagnòstic de qualsevol d'aquestes quatre patologies.









Aquesta decisió es produeix després de l'acord per a l'actualització de les causes mèdiques d'exclusió en l'accés a l'ocupació pública per tal d'evitar l'exclusió de persones amb VIH, psoriasi, malaltia celíaca i diabetis en el període 2019-2020, aprovat en Consell de Ministres el passat 30 de novembre.





D'aquesta manera, aquestes associacions de pacients destaquen que és "la primera ocasió" en què el compromís assumit pel Govern central "es tradueix en un canvi real en la interpretació dels quadres d'exclusions mèdiques vigents, en expressar clarament que no hi ha raó alguna per excloure de l'accés a l'ocupació pública, en cap dels seus àmbits, sobre la base del mer diagnòstic per malaltia".