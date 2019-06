Messi, desesperat per passar a quarts de la Copa Amèrica

El davanter de la selecció argentina i del F.C. Barcelona, Leo Messi, va deixar clar que, després de sumar només un punt en el seu duel contra Paraguai, no els serveix res més que no sigui guanyar a Qatar en l'última jornada per passar a quarts de la Copa Amèrica perquè "si no és molt difícil", confessant que seria "una bogeria" si no estiguessin a les cruïlles.









"Vaig veure els jugadors dolguts, òbviament, perquè havíem de guanyar i el vaig veure a prop per moments. Però els veig convençuts d'anar a guanyar el partit que ens queda. Hem de guanyar almenys un partit per passar, si no és molt difícil . Seria una bogeria no passar", va assenyalar davant els mitjans després del partit contra el Paraguai.





El '10' argentí creu que han de seguir millorant, però "no hi ha temps". "Sabíem que ens jugàvem moltíssim i lamentablement no vam poder obtenir la victòria que crèiem. Tot el que es fa és per sumar, créixer i el millor per aconseguir l'objectiu". va justificar el de Rosario.





El capità de la selecció argentina va comentar sobre el partit que "moltes vegades et porta a la bogeria". "Pensar que has de guanyar per estar tranquil i aquí és per on vam començar a cometre errors, a sortir fora de temps, a sortir d'un, a deixar espais, a generar facilitats per a ells per al contraatac", ha conclós.





Finalment, el davanter argentí va defensar que l'equip va tractar de posar "tranquil·litat". "No ens havíem de tornar bojos a la recerca del segon, fer-ho organitzat i ordenat", ha sentenciat Messi.