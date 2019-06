Santander i Bankia desoeixen el PSOE i no medien amb Cs per a facilitar la investidura

El Govern central ha iniciat una ronda de contactes amb els grans bancs amb la finalitat que pressionin Ciutadans per aconseguir la investidura de Pere Sánchez, però la resposta d'entitats financeres com el Santander i Bankia ha estat negativa.









El mateix Sánchez ha insistit en la responsabilitat dels grans partits (PP i Cs) per no bloquejar la investidura i no obligar a repetir eleccions.





En paral·lel, qui aparentment semblava el soci majoritari del PSOE, Unides Podem, no ha definit clarament la seva postura, enmig de les negociacions entre partits.





Amb l'objectiu de convèncer Albert Rivera, fa uns dies el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va iniciar una ronda de contactes amb dirigents del sector bancari per tal d'acostar postures amb Cs perquè donin suport a la investidura del líder socialista.





El missatge de Santander i Bankia és el de desmarcar d'aquestes negociacions polítiques i de separar el treball dels bancs de les tasques del Govern.





Segons les previsions, el ple d'investidura al Congrés dels Diputats es farà al juliol.





Després del pacte a Navarra segons el qual el PSOE lliura el Parlament a Geroa Bai i EH Bildu, des PP i Cs rebutgen facilitar l'arribada de Sánchez a la Moncloa, de manera que els escenaris continuen oberts.