El futur del treball: en un món complex

El debat sobre el futur del treball s'ha iniciat a Xile. Si bé és cert, que s'estan donant els primer passos al respecte, i cert és que la Central Unitària de Treballadors (CUT) i altres organitzacions sindicals, els estan prestant presten particular atenció a les profundes en curs en el món laboral. En conjunt amb l'Organització Internacional del Treball (OIT), seu Xile, les organitzacions sindicals han iniciat l'anàlisi sobre aquestes noves formes que s'estan introduint per la robotització, l'automatització, la digitalització, la intel·ligència artificial i, el treball en plataformes.





Aquest debat, incipient encara, s'està realitzant en el context de les noves realitats que estan transformant el món laboral, en particular el desenvolupament tecnològic, el canvi climàtic; el canvi climàtic; els efectes en les economies nacionals de l'envelliment demogràfic; el moviment migratori i, les conseqüències de tot ordre del procés globalitzador.





Hi ha una destacada literatura en els aspectes macro i estudis generals sobre com impactarà en el món del treball aquesta anomenada "quarta revolució industrial". Hi ha també molts articles i pre estudis sobre la pèrdua de llocs de treball a nivell mundial, com a producte d'aquesta gran transformació. No obstant això, s'estranyen estudis més rigorosos sobre aquest nou món que se'ns ve a sobre, estudis que posin el focus en les transformacions econòmiques i laborals a nivell nacional. Hi ha al respecte un enorme deute i responsabilitat dels governs, de la política i, dels organismes internacionals de ser molt més responsables amb el seu ciutadania laboral. Les incerteses i les pors que es generen a la massa laboral sobre els milions de llocs de treball que es perdran i que "suposadament" seran reemplaçats per màquines, robots etcètera, són enorme, i poden portar els treballadors a defensar els seus llocs de treball a com doni lloc ; i a sectors empresarials, a aprofitar aquesta situació per baixar salaris i empitjorar les condicions laborals.





En aquest context-precisament en la commemoració del centenari de l'OIT- és destacable, la creació de la Comissió Mundial sobre el Futur del Treball per part d'aquest organisme tripartit -l'únic al món que reuneix empresaris, treballadors i als Estats membres- que ja ha evacuat documents importants per a aquest debat, com el titulat "Treballar per a un Futur més Prometedor". En els fets, la 108. a Conferència Internacional Centenària de l'OIT, 2019, que es realitza a Ginebra-Suïssa durant el mes de juny està dedicada a aquest important tòpic. Esperem amb molta ansietat el que pugui evacuar-se d'aquest significativa Conferència Internacional.