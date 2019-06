La cura de l'Alzheimer pot estar en els laboratoris de Santiago

L'Institut d'Investigació Sanitària de Santiago de Compostel·la (IDIS) lidera un projecte europeu de recerca sobre diagnòstic i tractament de les malalties neurològiques prevalents associades a l'envelliment.







Segons ha informat la gerència sanitària compostel·lana en un comunicat, al qual ha tingut accés Galiciapress , l'IDIS coordinarà durant tres anys la "principal plataforma" de la regió atlàntica europea per "innovar en el diagnòstic i tractament de malalties neurològiques d'alt impacte, pàg rimordialmente la malaltia d'Alzheimer i l'ictus ".



En aquest primer projecte 'Interreg Atlantic' participen investigadors del Regne Unit, França, Portugal i Espanya i està coordinat per investigadors del SERGAS de la USC integrats en el IDIS.



Amb la iniciativa 'NeuroAtlantic' fixen com a objectiu contribuir "a mitigar els devastadors efectes de la malaltia d'Alzheimer i l'ictus", a més de buscar "intercanviar experiències i protocols d'investigació clínica i preclínica" conjuntament amb empreses del sector salut i biotecnològic.