La fiscal defensa que La Manada va cometre violació continuada amb "força intimidatòria suficient"

La fiscal del Tribunal Suprem Isabel Rodríguez ha defensat aquest divendres que els cinc membres de 'La Manada' van cometre un delicte de violació continuada "amb força intimidatòria suficient" contra la seva víctima en els Sanfermines de Pamplona de 2016.













El Ministeri públic defensa que la condemna contra els joves s'elevi des dels 9 anys per un delicte d'abús sexual que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) fins als 18 anys de presó.





En la seva intervenció en la vista pública que se celebra en el Suprem, la fiscal considera que per a condemnar per abús sexual, els fets provats de la sentència haurien d'haver recollit que "la superioritat dels acusats" va portar al fet que la víctima a accedir a realitzar els actes sexuals descrits.





No obstant això, de forma concisa i molt clara, Rodríguez ha defensat que en el relat de la sentència del TSJN, que recull tal qual el que va fer en primera instància l'Audiència Provincial, no queda reflectida aquesta versió en absolut, més aviat al contrari.





"No consta en els fets provats que la víctima consentís o accedís; no consta que els acusats preguntessin. Amb la seva sola presència i la seva actitud van constrènyer l'actitud de la víctima", ha explicat.





La fiscal ha passat llavors a resumir el que va ocórrer en aquell portal durant els Sanfermines de 2016, però no els fets ocorreguts amb anterioritat al carrer, ja que ha volgut deixar clar que "parlar en un banc" o "fer-se un petó" no és delicte i no té "major transcendència" per a la valoració final que ha de fer l'alt tribunal.





El que va ocórrer després, en canvi, sí que la té i descriu, segons la fiscal, un delicte continuat de violació, amb l'agreujant de ser particularment vexatori. Segons Rodríguez, la víctima va entrar en el portal "constreta per dos dels acusats", que va ser introduïda en un "habitacle de reduïdes dimensions" que "no tenia cap altra sortida" i que "portava un acusat davant i els altres quatre darrere".





Dins, ha continuat, la víctima va ser "despullada" pels acusats, que van procedir a practicar amb ella els actes sexuals descrits en la sentència. La jove "va sofrir un tremend aclaparament i desassossec", prenent així una "actitud de submissió, que no de consentiment", una actitud de "passivitat" en la qual va mantenir en gairebé tot moment els ulls tancats. Aquests fets, ha conclòs, no porten a deduir que ella consentís.





Per a la fiscal, qualsevol "observador neutral" podria aconseguir el "convenciment de la inutilitat de l'oposició de la víctima", ja que això "només podia implicar-li mals majors". He aquí la raó per la qual, segons el parer de Rodríguez, la jove "es va plegar a la voluntat dels seus agressors", tots ells superiors en edat i complexió.





DOCTRINA RECENT





Durant la seva exposició, la representant del Ministeri Públic ha citat nombrosa doctrina del Tribunal Suprem, en la seva majoria molt recent, segons la qual una agressió sexual es produeix quan "basten actes suficients per a anul·lar la voluntat de la víctima". Fins i tot, hi ha hagut sentències que estableixen que "basta una situació ambiental per la qual la víctima valori que és inútil una resistència per part seva".





La superioritat en número dels agressors també ha estat objecte de raonament per a sentències del Suprem que han condemnat per agressió sexual i no per abús': "aquesta presència massiva de cinc homes és suficient com per a vèncer qualsevol signe de resistència", ha remarcat Rodríguez.





Però a més de sol·licitar elevar a agressió sexual la condemna per abús, la fiscal ha reclamat la substitució del delicte de furt pel de robatori amb intimidació en la sostracció del telèfon mòbil de la víctima.





El segon a intervenir ha estat l'advocat de la víctima, Carlos Bacaicoa, qui després d'adherir-se a les valoracions de la Fiscalia s'ha limitat a expressar la seva petició concreta de condemna, que igual que el Ministeri Públic i la resta d'acusacions és de 18 anys i 9 mesos de presó per a cadascun dels condemnats per agressió sexual, a més de 9 mesos d'inhabilitació i el pagament solidari de 250.000 euros en concepte de responsabilitat civil.





Per a aplicar després del compliment de les condemnes aquesta part reclama ordre d'allunyament de 500 metres i prohibició de comunicació amb la víctima i 10 anys de llibertat vigilada.





Els lletrats de l'acusació popular, en representació de l'Ajuntament de Pamplona i del Govern foral, han coincidit a afegir un ingredient a la petició del fiscal i de l'advocat de la víctima, el de la violència, que consideren acreditat en el propi relat de fets de la sentència d'instància.





Així, l'advocat Victor Sarasa, en representació del Consistori navarrès, ha destacat que aquest relat assenyala que la víctima va entrar "agarrada, conduïda" per a després qualificar aquesta situació de no violenta, la qual cosa no considera encertat. "Però la pròpia literalitat d'agarrar ja implica violència ningú pot tirar d'algú sense aplicar violència, que encara que va ser poca va ser els suficient per a doblegar la voluntat de la víctima", ha afegit.





La violència s'intensifica, segons aquest lletrat, si es té en compte l'enregistrament amb el mòbil de 96 segons d'agressió, dels quals ha destacat que únicament suposen un 17 per cent del total de 18 minuts d'agressió. En aquests breus segons, ha subratllat Sarasa, la víctima va ser agarrada fins a set ocasions del pèl i en un altre moment va poder veure's com un braç li envolta el coll, al que s'uneix que la sentència consideri provat que s'escolten en aquest enregistrament "gemecs de dolor".





Aquest lletrat ha assegurat que tot això condueix a manifestar que va haver-hi la violència necessària per a considerar els fets com a agressió i no abús sexual, a causa de la situació intimidatòria que sofriria qualsevol persona en un cas similar, aquí "una nena de 18 anys en una ciutat desconeguda".





En la mateixa línia s'ha expressat l'advocat que representa al Govern de Navarra, una mica més concret en referir-se a detalls dels fets ocorreguts en el "cubiculum" del portal on es van desenvolupar els fets.





Igual que el seu company, que la fiscal i que l'advocat de la víctima, l'advocat de l'Executiu foral també ha sol·licitat que se substitueixi el furt de mòbil de la víctima per robatori amb intimidació, encara que si escau no només aplicable a Guerrero sinó a la resta del grup com a cooperadors necessaris.