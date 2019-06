Mas no descarta presentar-se a la presidència de la Generalitat quan finalitzi la inhabilitació

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no ha descartat aquest divendres tornar a ser candidat en unes eleccions catalanes un cop acabi la seva inhabilitació, al febrer de 2020, després d'assegurar que no s'ha tancat mai "amb un no rotund".









"En condicions mínimament normals meu paper no és tornar-me a presentar a unes eleccions al Parlament. La balança està més inclinada pel no que pel sí", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio.





Segons Mas, si se li pregunta si té ganes de tornar-se a presentar, la resposta és no, però deixa clar que si li pregunten si ara ho descarta, no pot ni vol fer-ho: "En uns mesos podré. Es tracta de saber si voldré . I si vull, saber si és possible. si la resposta és ara, és no ".





Després de la reunió que aquesta setmana va mantenir amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdmenot, en Waterloo (Bèlgica), Mas ha explicat que coincideixen en convertir JxCat en un partit: "L'objectiu és que aquesta marca, de la qual pengen diverses organitzacions com el PDeCAT, la Crida i persones que no estan ni en un lloc ni en l'altre, es converteixi en un partit per ell mateix".





"No és tant que desaparegui el PDeCAT o la Crida, sinó com tots aquests partits es converteixen en progenitors d'un partit que agafi la marca de JxCat", ha aclarit Mas, que ha apostat per impulsar un procés de confluència per posar ordre en el espai polític.