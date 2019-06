El Mercat de les Flors presenta la nova temporada

"Dansa i territori" serà l'eix central de la programació del Mercat de les Flors, el Centre de Dansa de l'Ajuntament de Barcelona que ocupa un dels recintes de Montjuïc, limítrof al Teatre Lliure i l'Institut del Teatre. "Un artista -va dir la seva directora, Àngels Margarit- treballa des del seu propi territori, el lloc en què es troba, i per això la seva obra destil·la aspectes de la realitat circumdant i conforma una singularitat que després pot donar a conèixer a públics molt diferents ".





Detelle del cartell de la temporada 2019-20 del Mercat de les Flors.





Hi haurà un total de dotze coproduccions, tres d'elles de caràcter internacional i un una àmplia panòplia d'espectacles que s'agruparan en diversos itineraris temàtics: "Constel.lacions", amb universos paral·lels al voltant d'un creador o col·lectiu de creadors per fer una immersió en la seva trajectòria; "Talla única", amb peces de llenguatges i disciplines diverses però capaços d'agradar a tot tipus de públics i edats; Circ, que en la temporada que apostarà per la proximitat, amb companyies locals; "Narratives", amb creacions que expliquen històries de diverses maneres i on la dansa està al servei d'un relat; "Partitures" o creacions en què l'escriptura del cos i el moviment amb relació a l'espai o la música són l'objecte de la investigació poètica i discursiva; i "Arrel, vincle, desplaçament", amb creacions diverses que estableixen un llenguatge entre els continguts, llenguatges i elements que es posen en joc.

La temporada començarà el 27 de setembre amb "Dotze", un espectacle de "flamenc empíric" de Juan Carlos Lérida i finalitzarà amb la presència "La Manufacture de Lausanne" al juny. Inclourà festivals i cicles com una nova edició d ' "El més petit de tots", Fer història, HOP, "Àfrica moment" i Salmó i hi haurà un programa educatiu paral·lel. També desenvoluparan la seva tasca els artistes residents Roser López Espinosa, Guy Nader i Maria Campos i Pere Faura. Així mateix tindrà lloc una activitat gratuïta anomenada "Una hora Abans" en què els artistes revelaran detalls de la seva activitat abans que s'iniciï l'espectacle, a més de converses després de la funció per a compartir l'experiència amb el públic, tallers i altres activitats diverses i s'acolliran alguns projectes com "Barris en dansa", "Sudansa", "Artransforma" i el premi de Dansa de l'Institut del Teatre en el seu 70 aniversari.





Margarit va fer balanç d'aquesta última temporada, en què el Mercat de les Flors ha ofert 274 funcions amb 76 espectacles diferents i han acudit 40.321 espectadors, el que ha suposat una ocupació del 76%. El seu pressupost s'ha elevat a 4'79 Mill. D'euros, una mica més de la meitat aportat per la corporació municipal.