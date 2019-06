Barcelona expropia per primera vegada l'ús d'un habitatge buit d'un banc

La regidora de l'Ajuntament de Barcelona Lucía Martín ha anunciat aquest divendres que el consistori ha executat la primera expropiació forçosa de drets d'ús d'un habitatge buit del BBVA, per un període de 10 anys i per motius d'interès general.









Ho ha dit en una roda de premsa, en què ha detallat que legalment l'Ajuntament ja és titular del dret d'ús sobre la propietat i l'ha incorporat al parc municipal d'habitatge, ja que l'entitat bancària va tenir buida aquesta propietat durant més de dos anys.





Aquesta expropiació del dret d'ús s'ha fet en aplicació de l'article 15 de la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, que torna a estar en vigor després d'aixecar la suspensió que va interposar el Tribunal Constitucional (TC).





Martín ha detallat que els requisits legals per utilitzar aquesta via són que els habitatges es troben en zones de forta demanda i gran necessitat, i que estiguin inscrites o siguin susceptibles de figurar en el registre d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.





En concret, l'habitatge expropiat, que es destinarà a lloguer social, es troba al carrer Palerm, al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, i la regidora ha celebrat que l'aixecament de la suspensió del TC permeti a l'Ajuntament reprendre l'activitat sancionadora contra grans propietaris.





El consistori també sancionarà un gran propietari per no oferir lloguer social abans d'iniciar un procés de desnonament al barri del Raval (Ciutat Vella), una obligació que recull l'article 5.2 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.





Martín ha recordat que aquest va ser un dels articles que també va quedar suspès pel TC i que pel desistiment del recurs, torna a estar vigent, i ha assegurat que no oferir lloguer social a famílies vulnerables pot ser una infracció greu a sancionar amb una multa de fins a 90.000 euros.





En els nou mesos en què va estar vigent la Llei 24/2015 abans de ser suspesa per un recurs al TC del PP, la norma va permetre detenir 50 desnonaments a Barcelona i convertir-los en lloguer social, i el consistori ha calculat que la suspensió durant més de dos anys ha impedit aplicar-la en 397 casos.