Ocupen l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per demanar reallotjaments dignes

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha ocupat aquest divendres la seu de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per exigir "reallotjaments dignes" per a les famílies desnonades, i critiquen que les pensions i albergs que proporciona l'administració estan en males condicions.









En un comunicat, la PAH Barcelona també ha dit que les famílies que es troben en aquests albergs i pensions no disposen d'un espai "en què els seus fills puguin fer els deures, cuinar menjar calent i fer una vida digna" mentre esperen un pis de la Taula d'Emergència o una solució definitiva.





Preguntada sobre l'ocupació, la regidora de BComú Lucía Martín ha dit que una de les primeres coses que farà el Govern municipal és demanar una reunió amb la PAH per col·laborar en la "lluita per l'habitatge" i sobre els principals reptes que afronta la capital catalana en aquest àmbit.