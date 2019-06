Fernando Torres acaba la seva carrera als 35 anys

El davanter Fernando Torres ha anunciat aquest divendres 21 de juny el final de la seva carrera com a futbolista professional a l'edat de 35 anys en un vídeo publicat a la xarxa social Twitter.





"Ha arribat el moment de posar fi a la meva carrera", va dir Fernando Torres, representant a l'equip japonès de Sagan Tosu des de juliol de 2018.





L'internacional espanyol, que durant 18 anys de carrera va representar, a més del club japonès, l'Atlètic de Madrid, el Liverpool, l'AC Milan i el Chelsea.









Fernando Torres, conegut com 'El niño', tenia un contracte amb el club japonès, actualment l'últim subcampió de la lliga japonesa, fins al desembre d'aquest any, amb l'opció de renovar-lo per una altra temporada.





Nascut a Fuenlabrada, als afores de Madrid, Fernando Torres es va incorporar a l'Atlètic de Madrid a la temporada 1994/95, fent el seu debut a la Premier League espanyola al setembre de 2002 i entrant a formar part de la selecció espanyola a l'any següent.





Amb la samarreta de la selecció nacional, ha sumat 110 partits internacionals, marcant 38 gols i vencent als europeus del 2008 i 2012 i a la Copa del Món de 2010.