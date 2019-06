La Generalitat 'blanqueja' la presumpta agressió d'una professora a una alumna a Terrassa

Els Serveis Territorials del Vallès Occidental de la Conselleria d'Educació de la Generalitat consideren que "no s'ha pogut evidenciar fefaentment maltractament físic" i no es percep motivació ideològica en la docent denunciada per una família de Terrassa (Barcelona) per una presumpta agressió a una alumna per dibuixar unes banderes d'Espanya.





En un comunicat, el departament ha explicat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va ordenar una investigació als serveis territorials després de tenir-se coneixement de la denúncia de la mare d'una alumna de l'escola Font de l'Alba.





Dibuixos amb banderes espanyoles a ela entrada del col·legi Font de l'Alba de Terrassa / Twitter





La Generalitat ha assegurat que es disposa de l'informe de la inspecció d'educació dels Serveis Territorials, el de la mestra, el de la direcció del centre, el d'urgències del Consorci Sanitari de Terrassa, la denúncia efectuada als Mossos d'Esquadra i una instància del pare presentada a l'oficina gestora de Terrassa de la Conselleria.





Un cop analitzada la documentació, la direcció dels Serveis Territorials d'Educació considera que no s'ha pogut evidenciar fefaentment el maltractament físic i no "percep motivació ideològica" de la docent en la seva actuació.





Ha afirmat que no veu motivació ideològica perquè també va rebutjar els símbols i els dibuixos d'altres alumnes, en considerar que no s'ajustaven als criteris donats a la classe.





FALTA LLEU





Els Serveis Territorials han assegurat que hi ha fets que presumptament va fer la docent, com trencar en públic el treball d'una alumna o deixar-la sola al passadís, que podrien constituir una falta lleu.





Per això, Educació obrirà un expedient disciplinari en el qual es podrà aportar nova documentació, en el cas que sigui necessari o es faciliti.





Com a mesura cautelar, es va establir que la tutora estigués sempre acompanyada per una docent quan dirigís una activitat d'ensenyament-aprenentatge a l'aula.