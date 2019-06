La filial internacional de Naturgy construeix un macroparque eòlic a Austràlia

Global Power Generation (GPG), la filial internacional de generació elèctrica de Grup Naturgy, ha iniciat les obres del parc eòlic Berrybank, situat en l'Estat de Victòria (Austràlia) i la inversió és de 276 milions de dòlars australians (uns 168,5 milions d'euros).









Amb una potència instal·lada de 180 megawatts (MW), el parc compta amb 43 turbines i permetrà l'abastament d'unes 138.000 habitatges gràcies a la generació de 646.000 megawatts/hora per any d'electricitat renovable.





El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que l'inici del parc suposa "un pas important en el reforç de la nostra presència internacional".





"Austràlia és un país molt atractiu per invertir en projectes d'energies renovables en combinar atractives rendibilitats per als inversors amb requeriments socials i mediambientals. Estem molt satisfets per haver-nos guanyat la confiança de l'Estat de Victòria per al desenvolupament d'aquest rellevant projecte eòlic que hem començat a construir", va dir.





Per la seva banda, el primer ministre de Victòria, Daniel Andrews, va considerar que el projecte és vital per a la indústria victoriana i l'ocupació a la regió.





En la construcció del parc eòlic es generaran 213 llocs de treball i està prevista la seva posada en funcionament en el tercer trimestre de 2020. "Una vegada connectat a la xarxa serà un dels majors parcs eòlics d'aquesta regió australiana", va assenyalar David Santo Tomàs, responsable de projectes de GPG a Austràlia.





Naturgy va indicar que el parc eòlic Berrybank, amb un acord de compra d'energia (PPA, per les sigles en anglès) de 15 anys, compleix amb els criteris d'inversió i rendibilitat establerts en el seu pla estratègic 2018-2022.





Per a la construcció d'aquest projecte GPG, participada també amb un 25% per Kuwait Investment Authority (KIA), va tancar recentment un acord de finançament per valor de fins a 284 milions de dòlars australians (176 milions d'euros) amb Vision, vehicle de finançament de projectes eòlics terrestres llançat en col·laboració entre inversors institucionals assessorats per JP Morgan Asset Management (JPMAM) i Vestas Wind Systems.