El Teatre Lliure es "rejoveneix" amb noves cares a la temporada 2018-2019

El Teatre Lliure de Barcelona es "rejoveneix" amb noves cares i talents, així com altres més consolidats, per recuperar l'esperit que va marcar la fundació de l'espai en 1976, quan el director Juan Carlos Martel Bayod, ha recordat que tots tenien 25 anys.









En una sala d'assaig i audició envoltada de miralls, Martel ha repassat el primer semestre teatral de la temporada 2018-2019, i ha avançat alguns noms que es podran veure a partir de febrer com Julio Manrique, Carlota Subirós, Raquel Cors, Cárol López i Juan Navarro, entre d'altres.





La "consciència de diversitat, vocació pública i voluntat d'internacionalització" marquen una temporada que el director assenyala com equilibrada a nivell d'autoria nacional i internacional i també de gènere, partint d'una nova mirada més col·lectiva a l'hora de concebre l'autoria dels espectacles.





El símbol d'unió '&' serà el fil conductor de la nova temporada estructurada com un arbre de sis branques, de la qual penjaran diverses propostes escèniques i de pensament: '&ciutat', '&lliure', '&internacional', '&katharsis', '&espai' i '&acciódirecta', ha detallat Martel, que va prendre les regnes del teatre el passat 1 de febrer després de la dimissió de Lluís Pasqual.





Martel ha negat una "ruptura" amb l'adreça anterior liderada per Lluís Pasqual, i ha preferit parlar de l'arrencada d'una nova etapa del teatre a través d'una escolta activa de la societat que li permeti construir el seu futur.





Com herència de la passada adreça, el teatre només compta amb el muntatge que el mateix Martel dirigirà per al Grec Festival al costat de Marc Artigau a 'Càsting Giulietta', així com els espectacles d'inauguració de temporada a càrrec de Baró d'evel, amb 'Falaise', i de Hattie Naylor i Pep Pla, a 'Abans que es faci fosc', tots ells de l'espai '&ciutat'.





D'aquesta branca de programació també pengen propostes amb el Mira Digital Arts Festival a càrrec de Sote i el seu 'Sacred horror in Design' amb Tarik Barri, Arash Bolouri i Behrouz Pahahei i el de 'Siblings' de Colin Self.





En el camp internacional, sobresurt la companyia holandesa Theater Arthemis dirigida per Jetse Batelaan, l'artista belga Miet Warlop i la companyia xilena La Re-Sentida que portarà a escena l'espectacle 'Paisajes para no colorear', els tres premiats internacionalment.





L'àmbit '&katharsis', liderat per la directora adjunta del teatre, Georgina Oliva, busca redefinir el teatre plantejant propostes alternatives que posin l'accent en quatre àmbits prioritaris: la contemplació, l'escolta, el reconeixement (empatia) i el judici (criteri).





Així, sumarà creacions com les de Susanne Kennedy i Helena Eckert ('Drei Schewestern'), Olivier de Sagazan ('Hybridation'), Sarah Vanhee ('Oblivion'), Julia Mariscal ('Ocell-text-onades'), Marc Villanueva ('El candidato-o candidata'), Lolo & Sosaku i un rap freestyle 'Batalla de gallos'.





L'Espai Lliure quedarà en mans de la companyia La Ruta 40, que s'encarregarà de programar espectacles fins a febrer amb apostes de la mà d'Azkona & Toloza amb 'Tierras del Sud', d'Alícia Gorina i la companyia Indi Gest ( 'In Wonderland'), a més del text de Josep Maria Miró ('Cúbit) i l'estrena del nou projecte de Ferran Dordal,' Quadern de viatge'.





D''&acciódirecta' pengen un ampli programa de residències que portarà el nom de Carlota Soldevila en el centenari del seu naixement, el nomenament de Carla Rovira com a artista resident i el nomenament de la companyia Mos Maiorum com a companyia resident.





També depèn d'aquesta branca l'Escola de pensament que lideraran Marina Garcés i Albert Lladó amb vuit sessions durant la temporada, una al mes, per pensar des de la filosofia i el teatre sobre qüestions abordades en les obres de teatre.





Martel ha anunciat que el preu mitjà de les entrades, que era de 14,60 euros en 2018, es mantindrà, amb la proposta 'Generació Lliure' per a menors de 30 anys, així com abonaments de diferents tipus per fer més atractiu i accessible acudir al teatre.





"Sóc conscient del risc de fugida d'espectadors en aquesta casa", ha dit el director en tancar la seva presentació, tot i que s'ha mostrat confiat amb els fruits del nou programa.





"COMENÇA L'ESPECTACLE!"





"Mantenim el preu mitjà de l'entrada des de 2008. S'ha acabat dir que el teatre és car, el car és no anar al teatre", ha defensat el director, que ha conclòs la seva presentació amb un eufòric: "Comença l'espectacle!".





En 2018, el teatre va sumar 128.272 espectadors, i va aconseguir un 85,8% ocupació, aconseguint un sostre per a un teatre públic, ha dit Martel, que ha explicat que l'any passat es van recaptar 1.342.686 en concepte de venda d'entrades, mentre que van arribar més de 6.566.000 euros d'aportacions públiques --el 78% dels ingressos totals--.