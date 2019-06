La presidenta del de l'Associació d'Assistència a Dones Violades (CAVES), Tina Alarcón, ha qualificat com "un avanç terrible" la sentència del Tribunal Suprem que condemna als cinc membres de 'La Manada' per un delicte continuat de violació i eleva a 15 els anys de presó.





"És molt positiu aquest canvi de sentència i que es reconegui com a violació", ha explicat Alarcón en una primera valoració de la sentència, que admet no haver pogut veure amb detall. No obstant això, considera que la decisió del Suprem és "important" per a les dones que han patit una violació.









"Era tan incomprensible el camí que estaven portant les sentències de les agressions sexuals, i particularment ens dóna una esperança que es reconegui que sigui una violació, perquè així ho vam veure nosaltres des del primer dia, i era claríssim pel que ella - en al·lusió a la víctima-- comptava i la simptomatologia que presentava", exposa la presidenta de l'associació.





Alarcón considera que la condemna als membres de 'La Manada' li semblen "pocs anys" però valora que s'hagi reconegut el delicte. "Això per a les víctimes és important, perquè el dany psicològic que a una dona se li fa quan no se la creu, quan se la considera partícip i passa pel sofriment terrible d'aquest judici, trigarà molt temps a recuperar-se", conclou.





El Tribunal Suprem ha revocat aquest divendres la sentència de 'La Manada' i ha elevat les condemnes per als cinc acusats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació amb les agreujants específiques de tracte vexatori i actuació conjunta de dues o més persones, admetent així parcialment els recursos de la Fiscalia, la víctima i les acusacions populars que exerceixen l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra.





A un dels membres de 'La Manada', el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, el tribunal el condemna a dos anys més de presó, un total de 17, com a responsable del delicte de robatori amb intimidació del telèfon mòbil de la jove madrilenya. Així mateix, la Sala s'incrementa l'import de la responsabilitat civil a la qual té dret la víctima a la quantitat de 100.000 euros.