La major oferta d'ocupació pública docent de l'última dècada ofereix 30.562 places als més de 185.000 opositors

Més de 185.000 persones aspiren a aconseguir aquest dissabte 22 de juny alguna de les 30.562 places docents convocades a tot Espanya a la major oferta dels últims deu anys. La majoria d'aquests llocs de treball públics corresponen al cos de mestres, amb 22.545 places, el 73,77% del total.









Segons les dades de la Federació d'Ensenyament de CCOO, s'han convocat 6.046 places per a Secundària, 1.512 per a Formació Professional, 247 per a Escoles Oficials d'Idiomes, 134 per a Música i Arts Escèniques i 78 per a Arts Plàstiques i Disseny.





En els mestres, el major nombre de places és de l'especialitat de Primària, amb el 31,26%, seguit per Infantil, amb el 19,04%, Anglès amb el 16,81% i Pedagogia Terapèutica amb el 12,26% .





Amb menys del 10% estan Educació Física, Audició i Llenguatge, Música, Francès i Euskera, tot i que l'última tan sols es convoca a Navarra.





En Educació Primària hi ha 50.854 aspirants per a 7.048 places. En Educació Infantil, la que té més demanda, 52.150 opositors per 4,292 places, i en anglès 21.520 persones per 3.789 places oferides.





La ràtio en el total d'Espanya és de 7,89 aspirants per plaça, encara que existeixen especialitats que estan per sobre de la mitjana, com és el cas d'Educació Infantil o Educació Física, amb 12,15 i 9,4 persones per plaça, respectivament.







Per comunitats, hi ha 10 que superen aquesta ràtio mitjana: Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i Navarra, a més de la Ciutat Autònoma de Ceuta.