La música alegre facilita l'entrenament rigorós

Una nova investigació de la Universitat de Columbia Britànica (UBC), al Canadà, demostra que la música alegre pot fer que un entrenament rigorós sembli menys difícil, fins i tot per a aquelles persones que són poc actives.









Matthew Stork, becari postdoctoral a l'Escola de Ciències de la Salut i l'Exercici del campus de Okanagan de la UBC, va publicar recentment un estudi que analitza com la música adequada pot ajudar a les persones menys actives a obtenir més del seu entrenament i gaudir-més .





S'ha demostrat que l'entrenament a intervals d'alta intensitat (HIIT), sessions breus i repetides d'exercici intens separades per períodes de descans, millora la salut física després de diverses setmanes d'entrenament.





"Si bé el HIIT és eficient en el temps i pot obtenir beneficis significatius per a la salut entre els adults que no són prou actius, un inconvenient important és que les persones poden trobar que és desagradable el que desalienta per ser constant", reconeix Stork .





EFECTES DE LA MÚSICA





La investigació prèvia dirigida per Stork i Kathleen Martin Ginis, ha examinat els efectes de la música durant el HIIT amb persones esportistes actives. El seu últim estudi, publicat a la revista 'Psychology of Sport and Exercise', ha provat els efectes de la música amb participants que no eren prou actius, utilitzant un procés de selecció de música més rigorós i va implementar un règim HIIT més pràctic per als adults menys actius.





En primer lloc, Stork va reunir un panell d'adults britànics per qualificar les qualitats motivacionals de 16 cançons de ritme ràpid. Les tres cançons amb les qualificacions de motivació més altes es van utilitzar per a l'estudi.





"La música s'usa típicament com una estratègia dissociativa. Això vol dir que pot desviar l'atenció de les respostes fisiològiques del cos a l'exercici, com l'augment de la freqüència cardíaca o els músculs adolorits -explica Stork-. Però amb l'exercici d'alta intensitat , sembla que la música és més efectiva quan té un ritme ràpid i és altament motivadora ".





A continuació, un grup separat de 24 participants va completar el que es coneix com el 'entrenament d'un minut': 3 esprints totals de 20 segons, amb un total de 60 segons d'ardu treball. Un breu descans va separar els esprints, per a un període d'exercici total de 10 minuts, inclòs l'escalfament i el refredament. Els participants van completar aquestes sessions de HIIT en tres condicions diferents: amb música motivacional, sense àudio o podcast sense música.





Els participants van reportar major gaudi de HIIT i van tenir ritmes cardíacs elevats i potència màxima en la sessió amb música en comparació amb les sessions sense àudio i podcast.





Stork creu que la freqüència cardíaca elevada pot explicar-se per un fenomen anomenat 'arrossegament'. "Els humans tenen una tendència innata a alterar la freqüència dels seus ritmes biològics fa als ritmes musicals. En aquest cas --afegeix--, la música de ritme ràpid pot haver augmentat el ritme cardíac de les persones durant l'exercici. És increïble el poderosa que pot ser la música ".





La investigació de Stork indica que per a les persones que es consideren insuficientment actives, la música no només pot ajudar-los a treballar més físicament durant el HIIT, sinó que també pot ajudar-los a gaudir més. I pel fet que la música motivadora té el poder de millorar els entrenaments HIIT de les persones, en última instància, pot donar a les persones un impuls addicional per provar el HIIT novament més endavant.