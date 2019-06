Les disputes entre Atlantia i l'Executiu italià repercuteixen negativament a Abertis

El Govern de Roma i Atlantia tornaran a estar enfrontades a causa de la nova reforma tarifària que l'Executiu italià d'aplicar, ja que serà especialment amb les concessionàries, sobretot amb Atlantia.









Les dues entitats ja estan enfrontades a causa de la tragèdia del pont Morandi, sobre la qual encara hi ha l'amenaça de la retirada de contractes. Després de la tragèdia, Atlantia ha posat un pla de vendes d'actius per reduir la gran deute assumit en adquirir la companyia espanyola. Aquest nou escenari, complica encara més el pla estratègic d'Abertis.





Les conseqüències per a Atlantia han estat una caiguda de més del 4% en borsa després que el Govern transalpí anunciés que està preparant la reforma tarifària que serà perjudicial per a les propietàries de les concessions.





VENDRE PER FINANÇAR L'OPERACIÓ





Reuters va afirmar que Atlantia ha posat a la venda el 30% de Telepass, la companyia que desenvolupa el sistema de pagament automàtic a les autopistes italianes, ja que Atlantia ha de reduir el deute superior als 38.000 milions d'euros, que va augmentar arran de la compra d'Abertis.





Els problemes per a la companyia també hi ha a l'interior, ja que la família Benetton, primera accionista d'Atlantia amb el 30%, està en constant discussió per les decisions de la concessionària. Tot això, que afecta la companyia italiana, està repercutint en Abertis.





ABERTIS, A L'ESPERA





Abertis espera un pla estratègic des de finals del 2018, quan Atlantia i ACS van prendre el seu control efectiu, cosa que està jugant en contra seu ja que els problemes d'Atlantia a Itàlia han paralitzat tots els moviments en favor de la concessionària espanyola.





La situació d'Atlantia a Itàlia està jugant en contra de la confecció d'un nou full de ruta per a Abertis que haurà de, entre altres qüestions, fer llum sobre el paper que representarà Espanya en el seu negoci, quan la major part de les seves concessions estan pròximes a finalitzar.